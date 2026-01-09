RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense informou, na manhã desta sexta-feira (9), que o técnico Luis Zubeldía será submetido a um procedimento cardiovascular. Ainda não se sabe o tempo para retorno ao trabalho no dia a dia com o elenco.

De acordo com nota do clube, será avaliada a necessidade ou não de tratamento após a intervenção. Caso a equipe médica entenda que será preciso, Zubeldía vai ficar de repouso por sete dias. Caso contrário, volta ao comando dos treinos no próximo dia 12.

O Fluminense estreia no Campeonato Carioca na próxima quarta-feira (14). O time das Laranjeiras vai enfrentar o Madureira, às 19h, no Luso-Brasileiro.

O elenco tricolor iniciou a pré-temporada nesta quinta-feira (8), em reapresentação no CT Carlos Castilho. O grupo, inclusive, teve uma conversa com o treinador

Zubeldía tem 44 anos. Ele está no Fluminense desde setembro do ano passado.

NOTA OFICIAL DO FLUMINENSE

"O técnico Luis Zubeldía será submetido a um procedimento cardiovascular neste sábado (10/01). Caso seja identificada a necessidade de tratamento após a intervenção, ele deverá ficar de repouso por sete dias. Se não houver decisão médica nesse sentido, ele voltará ao comando dos treinos já na segunda-feira (12/01)".