(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo acertou a contratação do zagueiro Matheus Dória, de 31 anos, que acertou sua rescisão contratual com o Atlas, do México. A informação inicial é de Jorge Nicola, confirmada pela reportagem.

NEGÓCIO FECHADO

Ele retorna gratuitamente ao Tricolor Paulista após 11 anos. Matheus Dória desembarcou na manhã desta sexta-feira na capital paulista e realiza exames médicos nesta manhã para assinar com o clube do Morumbis.

O contrato proposto é de duas temporadas, com cláusula baseada em metas que pode estender o contrato por mais uma temporada.

Matheus Dória atuou no São Paulo em 2015, por empréstimo do Olympique de Marseille, da França.

Após somente cinco meses, o clube tentou comprar o jogador em definitivo, mas à época não teve sucesso nas tratativas com os franceses.