SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Coronel, novo goleiro do São Paulo, esteve perto de fechar com o Orlando City antes de dizer 'sim' ao Tricolor. O objetivo, agora no Morumbis, é ir para a Copa do Mundo.

"ESCOLHA FÁCIL"

"O que motivou foi a grandeza do SPFC. Tava bem encaminhado para fechar com o Orlando, na MLS, mas quando o São Paulo apareceu, não tinha como recusar. Para mim é muito importante estar aqui hoje. Foi uma escolha fácil", disse o jogador em sua apresentação.

Coronel foi apresentado oficialmente como novo jogador do clube nesta sexta-feira (9), no CT da Barra Funda. Ele vestirá a camisa 31.

O Tricolor fechou um contrato de três anos com o goleiro, que assina até o fim de 2028.

Brasileiro naturalizado paraguaio, Coronel afirmou focar na ida à Copa do Mundo pela seleção do Paraguai, em 2026.

O arqueiro chega gratuitamente, após não renovar vínculo no New York Red Bulls. Ele disputará vaga com Rafael.

Rafael é um grande goleiro, tem sua história no clube. Chego para ajudar o São Paulo em todos os aspectos, competir, ter a possibilidade de atuar no dia a dia. Estou me adaptando, mas vou buscar o meu espaço. Só de estar no São Paulo, o Paraguai já me olha com outros olhos, vai me ajudar a ir a Copa do Mundo