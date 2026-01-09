SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras tem dinheiro para repetir o alto investimento em apenas um jogador, como fez no ano passado ?Vitor Roque custou 25,5 milhões de euros (R$ 156 milhões). Paulinho, por sua vez, ouytros 18 milhões de euros (R$ 115,8 milhões).

O clube entende que pode se reforçar com Thiago Almada, mas não nos moldes que o Atlético de Madri quer.

O QUE ACONTECEU

O Palmeiras tem interesse em Thiago Almada, mas não quer pagar 20 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões na cotação atual) só por 50% dos direitos econômicos, o que o Atlético de Madri pede para abrir negociação. O Alviverde quer negociar esses valores.

Nesses moldes, o argentino estaria avaliado em 40 milhões de euros (R$ 249 milhões). O Cruzeiro acabou de bater o recorde com a contratação de Gerson, que estava no Zenit ?a Raposa vai pagar 27 milhões de euros fixos (R$ 169 milhões), mais três milhões de euros (R$ 18,8 mi) em bonificações por metas atingidas, o que totaliza R$ 187,8 milhões. Proporcionalemente, o argentino custaria "mais caro".

Na negociação com o Barcelona por Vitor Roque, por exemplo, o Palmeiras pagou 25,5 milhões por 80% dos direitos econômicos do jogador, mas terá que repassar uma porcentagem que varia de acordo com o valor da operação.

O Barça tem 10% dos direitos econômicos do atleta caso a proposta seja de até 34,9 milhões de euros. Ou seja, qualquer proposta até esse valor, o Verdão ficaria com 90%. O time espanhol não tem 20% fixos do jogador.

Caso a proposta venha entre 35 e 40,99 milhões de euros, o Palmeiras repassará 15%. A partir de 41 milhões, o repasse será de 20%. Ou seja, não há soma de porcentagens, mas, sim, uma faixa fixa de repasse

O Atleti pagou 21 milhões de euros (R$ 135 milhões) para tirar o jogador do Lyon no meio do ano passado e ficou com 100% dos direitos econômicos do atleta. E quer isso só por metade agora.

ALMADA QUER DEIXAR CLUBE DE OLHO NA COPA

Desde que chegou ao clube espanhol, Almada não conseguiu o mesmo destaque de quando atuou no Botafogo e Lyon. O meia de 24 anos atuou em 16 dos 27 jogos do Atleti na temporada, mas foi titular em apenas 6 oportunidades, marcou 2 gols e deu 1 assistência. No total são 587 minutos (cerca de 6,5 partidas).

De acordo com a emissora argentina TyC Sports, Almada quer deixar o Atlético de Madri para ser protagonista em outra equipe. Ele quer atuar mais para seguir no radar de Scaloni na seleção argentina às vésperas da Copa do Mundo.

Almada entra nos moldes de reforços que o Palmeiras procura: que já tenha sido campeão em outro lugar e que mude o patamar do elenco. O meia argentino fez parte do elenco do Botafogo campeão da Copa Libertadores e Brasileiro de 2024, e da Argentina campeã mundial no Qatar em 2022.