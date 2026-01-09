SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novo diretor executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz projetou um ano "sem loucuras financeiras" no clube.

"Não podemos e não faremos loucuras financeiras. Foram essas loucuras que trouxeram a situação instável do Corinthians hoje. Temos de ser criativos para trazer jogadores livres, por empréstimo, mas com competência para jogarem no Corinthians. A marca é muito forte", disse.

Com caixa baixo para contratar, o dirigente deseja fazer a maior venda da história do Corinthians neste ano. Ele admitiu a necessidade de vender atletas para ganhar ainda mais respiro financeiro.

"Ideia é manter grande parte do elenco. Para manter o equilíbrio financeiro tem que ter venda. Precisamos vender da melhor forma possível e ter reposição. Para ter resultado esportivo vamos qualificar esse elenco, mas, naturalmente, vendas vão ocorrer. Está previsto no orçamento, precisa vender. Acredito que esse ano faremos a maior venda da história do clube", afirmou Paz.

O novo diretor vê alguns nomes com potencial para se tornarem a maior venda do clube. Estão entre eles crias da base e Yuri Alberto, que recebeu uma proposta da Lazio recentemente ?o clube ainda negocia.

"Yuri Alberto, Breno Bidon, Gui Negão, André, Dieguinho têm muito potencial. Corinthians tem muitos ativos. Primeiro temos que ter retorno esportivo e depois financeiro. Certamente teremos vender porque o orçamento prevê". falou.

*

O QUE MAIS ELE DISSE?

Chegada ao Corinthians

"Falam que vai ter muito trabalho no Corinthians, que precisa ser corajoso. Mas eu estou gostando, da rotina, do dia a dia, dos problemas. Estou encarando com alegria grande. Sei que a caminhada é longa, quando a bola rola as coisas mudam, mas estou feliz de estar aqui. Quero agradecer pela confiança, pela ligação, pela moral que está me dando, apoia as decisões. O que ele me disse no telefone, está na íntegra. Me dá espaço, apoio, estamos nos conhecendo. Agradeço muito a ele e à diretoria por estar aqui. Agradeço à minha família porque entendeu a mudança. Nunca tinha saído de Fortaleza, mas eles entenderam, apoiaram esse desafio."

Necessidades do elenco

"O time tem necessidades de mercado. Temos um bom time, mas precisamos de um elenco mais robusto. Conversamos isso com o Dorival desde o primeiro dia. Junto com o Renan [Bloise], estamos trabalhando o mercado para termos pelo menos dois jogadores em cada posição e que possam jogar qualquer jogo. Mas vamos ter de ser criativos. O Corinthians está em uma reestruturação financeira, o presidente me chamou também para isso, atuar nessa parte. O futebol é o carro chefe de qualquer clube em termos de custo. Temos de ter cuidado."

Gabriel Paulista como exemplo

"Vejo muitas ofertas de grandes nomes que querem vir para cá. Cito o caso do Gabriel Paulista que muito em breve será anunciado e deve estar na arena domingo. Fez todo o esforço para vir para cá, abriu mão de dinheiro. Tem muita gente que quer fazer isso também. A marca é forte, tem Libertadores esse ano, Copa do Mundo..."

Corinthians busca credibilidade

"Já tive muitas reuniões com o Dorival, com o Renan e também com o pessoal do financeiro para que estejamos alinhados em cada passo, contratação. Os jogadores estão com salário em dia, premiação da Copa do Brasil já com parte paga. O Corinthians precisa passar credibilidade, de clube pagador. Isso atrai e retém profissionais e é o nosso objetivo. Tenho apoio do Osmar e a compreensão do Dorival."

Fortaleza. "A vida são acertos e erros. Logicamente que o fato do rebaixamento houve erros que a gente aprende, cresce e não repita. As vezes os erros são coletivos mas quem tá à frente assume a responsabilidade. Deveríamos fazer uma mudança de perfil de jogadores antes, perfil de contratações da primeira janela não encaixou. E, ao longo do ano, clube sofreu com problemas políticos, por influências externas, que é tudo que não quero aqui. Política as vezes atrapalha e conto com o apoio do torcedor para fazermos um trabalho profissional, dentro do CT, para dar alegria a todos."

Transfer ban acabou?

"Vai ser a grande vitória do ano, mas deixo para o presidente que está à frente. Mas já foi pago. Em breve seremos notificações. E ao cair o ban abrem as possibilidades."

Política no clube

"Não preciso colocar em contrato porque o pacto veio com o presidente que eu iria tratar diretamente com ele e ele me blindaria da questões políticas. Política tem interesses distintos e as agendas são outras. Futebol se faz dentro do clube, com isolamento necessário. Na arena a gente busca ganhar jogos. Sinto que tenho apoio do presidente e do torcedor. Não faz bem que faz coisas propositais para atrapalhar o clube. Tenho certeza que o torcedor não quer isso. E é no fio do bigode, não precisa de contrato, tenho certeza que ele vai dar blindagem. Ouvi da comissão e jogadores que o Fabinho segurava a onda. Que o CT seja um lugar de trabalho. Pressão tem que ser do portão para fora. Aqui tem que produzir. Se tiver situações assim durante a temporada a gente tenta resolver com conversa e parceria. Sou muito do diálogo."

Pedro Raul, Héctor Hernández e Alex Santana

"Pedro Raul faz parte do elenco, treina desde o primeiro dia e certamente vai ter chances. Tem a possibilidade de jogar, fazer gols e consolidar a permanência no clube. Alex Santana e Hector não estão no elenco e disponíveis para que haja algum tipo de negociação. Jogadores com idade boa e imagem boa no mercado e certamente vai aparecer algo."

Conversa com o elenco

"Conversamos com os jogadores, e um grupo de muito personalidade, que questionam, dialogam e abrem o coração, e eles querem manter o CT blindado para o futebol para não ter interferência no dia a dia. Isso não é uma atitude antipática, é profissional para ganhar jogo, Dorival dar uma chamada mais forte no treino, porque futebol é cobrança. Os jogadores sabem o que é Corinthians. É pra funcionar melhor, essas interferências não podem ocorrer. A torcida jogando junto, nesse aspecto também, é fundamental. Tive conversar com os jogadores, é fundamental e dá para fazer."

Renovação com Memphis

"Memphis é grande atleta, craque, tem o dom de jogar futebol, foi muito importante em 2025. Não iniciamos as tratativas de renovação porque o foco é formar o elenco, encontrar situações criativas, saídas, renovações. E dentro do planejamento financeiro temos a despesa de todo elenco e comissão técnica e a decisão de uma possível continuidade vai passar por isso. Jogador tem peso grande pelo que ele vale, produz e tem de imagem e agrega ao clube. No momento certo vamos conversar."

Proposta da Lazio por Yuri Alberto

"Grande jogador, atacante com qualidades raras. Tem infiltração, gols, assistências, se entrega o tempo inteiro, tem personalidade. Tem a proposta, sim, mas não ainda no valor que agrada ao Corinthians."

Saída de Maycon. "Tem uma história no clube. Não foi possível a permanência porque extrapolou os limites financeiros. Não estava acertado antes que eu chegasse. Se estivesse, ele ficaria. Cheguei dia 27 de dezembro, comecei a trabalhar na situação dele dia 28, e a coisa não fluiu O que talvez não seja ideal é que estávamos tratando renovação e houve oferta para outros clubes, não de outros clubes. Liguei pra ele, tentei a permanência, mas bateu em um teto."

Félix Torres de saída

"Ele tem uma negociação, sim, com o Internacional. É um jogador que deve seguir um caminho. Tem qualidade, joga na seleção, mas perdeu um pouco de espaço. São idas e vindas do futebol que fazem parte."

Renovação de Angileri

"No momento, negociação parada. Sempre respeitando os limites financeiros do Corinthians. Temos orçamento a cumprir. Gostamos do Angileri, mas temos nosso limite. Situação parada no momento."

Interesse em Mandaca e Dieguinho

"Dois jogadores que a gente acompanha. Mandaca é cria do Corinthians. Dieguinho jogou no Goiás como lateral-direito, foi para o Ceará como volante, possibilidades mais amplas e nomes que se observam e a gente pode ter algum tipo de negociação, mas não necessariamente tenha algo em curso."

Conversa com Talleres por dívida envolvendo Garro. "Esse é um assunto administrativo que só me cabe falar o tamanho da dúvida e tá com muita boa vontade de saldar tudo dentro de uma responsabilidade e a gente conta com a rede de apoio do clube para gerar receita."

SAF

"Eu vejo a SAF como boa lei. Foi uma lei criada para permitir que os clubes saíssem do modelo associativo. É um modelo interessante e dá alternativa. Não vou cravar que um é melhor que o outro. Existem várias formas de fazer coletiva, fazer um podcast, montar um time de futebol. Então, há vários casos de clubes associativos que são sucesso. Na Europa, Flamengo. Tem vários clubes que quebraram e faliram. O que vai falar são as cabeças de quem estiver. A vantagem da SAF é conseguir projetar a longo prazo. Cruzeiro, por exemplo, consegue visualizar cinco anos a frente porque o Pedrinho é dono e sabe que vai estar ali. No associativo, os tiros são mais curtos porque tem eleição."

Prioridade no mercado

"Lateral direita é uma necessidade, porque só tem o Matheuzinho. O Arias [ex-Bahia] foi falado, mas não há negociação em curso. Está livre, a gente conhece o jogador. Temos a necessidade de velocistas, jogador para o lado do campo. Dieguinho acho que vai estourar. Vitinho também pelos lados."

Namoro com o Corinthians

"Em 2024 o convite foi no meio da temporada e eu não me permitiria sair. Foi um ano que terminamos em quarto lugar com vaga direto à Libertadores. Esse ano foi no fim, Fortaleza ainda não havia feito treinos e achei tempo necessário para uma mudança e transição. E tinha interesse de uma mudança profissional. Foi um ciclo longo, 11 anos. Mudar de ares é bom, fiz e num momento que entendia que tinha uma transição. Entendi ser um momento ideal."

Relação com a CBF

"Presidente Samir Xaud está fazendo bom trabalho e em pouco tempo fez mudanças importantes, agora mesmo está em uma viagem internacional com dirigentes para conhecer táticas de mercado de grandes ligas. Presidente Osmar está com bom diálogo com a CBF. E é uma prerrogativa institucional. Se ele quiser que eu esteja ao lado dele, estarei."

Sem contratações milionárias

"O Corinthians não vai fazer contratações milionárias. Dificilmente vai ter algo assim. Precisa ter criatividade do setor, junto com Dorival, de identificar nomes que tenham impacto em campo. Contratação é muito boa até ser anunciada. Quando é anunciada, já se pergunta da próxima. O que importa é ganhar jogo, trazer quem ajude a ganhar. É um ano sem contratação de uma grande estrela, vai ser muito difícil isso acontecer."