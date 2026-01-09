SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians realizou contatos pelo volante Allan, do Flamengo, que animou os representantes do jogador. A percepção é de que o projeto corintiano, nesta sexta-feira (9), está à frente do apresentado pelo São Paulo.

Apesar disso, as movimentações do Timão ainda são embrionárias. Até o momento, o clube alvinegro fez apenas um contato informal com o estafe do atleta, sem abrir qualquer tratativa com a diretoria do Flamengo, que detém seus direitos.

A ideia da diretoria é entender a viabilidade do negócio antes de avançar. A busca por um volante se tornou prioridade no mercado, já que o clube procura um substituto para Maycon.

PEDIDO DE DORIVAL

Allan é visto como um nome que se encaixa no perfil desejado pelo técnico Dorival Júnior. A comissão técnica quer um jogador tarimbado, capaz de chegar e assumir a posição imediatamente.

Por isso, a forma como o Corinthians conduziu a conversa inicial agradou bastante o grupo que cuida da carreira do jogador.

COMPARAÇÃO COM O SÃO PAULO

A instabilidade política do São Paulo preocupa os representantes de Allan, enquanto o Corinthians passa, neste momento, a imagem de um clube em processo de organização.

Nesse contexto, o nome de Allan agrada mais ao entorno corintiano do que o de Alisson, do São Paulo ? outro volante pedido por Dorival, com quem trabalhou no Tricolor em 2023.

ALISSON FORA DO RADAR

A contratação de Alisson, no entanto, é considerada inviável pelo Corinthians. Em contatos iniciais com o estafe do jogador, houve a sinalização de que o São Paulo só aceita liberar o atleta mediante compensação financeira.

O Corinthians, por sua vez, não trabalha com a hipótese de fazer investimentos na aquisição de atletas neste momento.