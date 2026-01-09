A 28 dias da abertura da Olímpiada de Inverno, na Itália, a brasileira Nicole Silveira conquistou a medalha de bronze na penúltima etapa da Copa do Mundo de skeleton, em St. Moritz (Suíça). Nesta sexta-feira (9), a gaúcha de 31 anos concluiu a prova em de 2mim22s18, pouco mais de um segundo atrás da vencedora, a belga Kim Kim Meylemans (2min21s01), esposa da brasileira. A prata ficou com a norte-americana Kelly Curtis (2min22s12).

O terceiro lugar no pódio garantiu à Nicole 200 pontos no ranking e a deixou mais perto de garantir presença nos Jogos de Inverno de Milão e Cortina, cuja abertura será em 6 de fevereiro. A brasileira subiu para 10ª posição na lista, ao totalizar 808. Antes do encerramento da janela de classificação dia 18 de janeiro - a brasileira ainda terá chances de pontuar na última etapa da Copa do Mundo, em Altenberg (Alemanha), com início na próxima sexta (16).

"Essa medalha é muito importante para mim, porque mostra tudo o estou sacrificando e todo o esforço que estou fazendo. É o caminho certo e tudo está valendo a pena", pontuou Nicole após a conquista, em

Durante a disputa nesta sexta (9) a gaúcha também garantiu o terceiro melhor tempo do dia (1min10s80), obtido na segunda e última descida na tradicional pista Olympia Bobrun, que deu origem à modalidade. O percurso tem aproximadamente 1.200 metros.

Este é a segunda vez que Nicole sobe ao pódio em St. Moritz e o terceira em etapas da Copa do Mundo: ano passado ela já fora bronze tanto na etapa da Suíça quanto em Pyeongchang (Coreia do Sul).

