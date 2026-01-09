SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo está próximo de fechar um acordo com o Gil Vicente pelo goleiro Andrew. Restam alguns detalhes a serem sacramentados, como a liberação imediata do jogador.

Andrew tem contrato com o clube português até julho, ou seja, já pode assinar um vínculo prévio com o clube que desejar. O Flamengo prioriza a liberação ainda neste mês, mas o Gil Vicente quer uma compensação financeira.

Diante disso, o Rubro-Negro precisa superar um último impasse para sacramentar a negociação. O UOL apurou que a equipe carioca já tem um acordo verbal com o estafe do arqueiro.

O Rubro-Negro ofereceu um contrato de quatro temporadas ao goleiro, e R$ 9,3 milhões ao Gil Vicente. Diante disso, o Flamengo não quer liberar outras cifras.

Existe a possibilidade de liberação de um jogador da base. A reportagem ouviu que é uma opção para destravar essa última parte do negócio.

O goleiro esteve próximo do Botafogo, mas o Flamengo acabou vencendo a concorrência do rival. O Alvinegro vive crise financeira e está com transfer ban ativo.