(UOL/FOLHAPRESS) - Com a necessidade de três baterias de testes coletivos por conta da estreia ao mesmo tempo de um regulamento de motores e de carros, e uma temporada que começa cedo, dia 8 de março, data do GP da Austrália, essa pré-temporada da F1 será diferente.

Vai ter equipe fazendo o lançamento já na próxima semana, e vai ter equipe esperando até depois dos primeiros testes coletivos, realizados a portas fechadas e sem transmissão entre os dias 26 e 30 de janeiro, em Barcelona.

Tudo começa com Red Bull e Racing Bulls, que vão até os Estados Unidos, casa da parceira Ford, para arrancar com os lançamentos do ano dia 15 de janeiro. A Audi, de Gabriel Bortoleto, será a próxima a fazer um evento para lançar a temporada, dia 20 de janeiro, em Berlin, seguida de apresentações de Alpine e Ferrari.

Segue a lista do que esperar de cada evento confirmado:

15.01: RED BULL E RACING BULLS

As equipes farão um evento em Detroit, nos Estados Unidos, casa da Ford, que ajudou a Red Bull Powertrains a construir seu próprio motor pela primeira vez. É de se esperar que seja mostrada a identidade visual das equipes e as pinturas dos carros em uma versão simplificada do que vai efetivamente para a pista. O evento será transmitido via Youtube.

19.01: HAAS

Será um lançamento online, somente com a liberação de imagens digitalizadas do carro. A ideia é lançar a pintura e não o carro em si, e apresentar a equipe.

20.01: AUDI E HONDA

Marcando sua primeira temporada na F1, com Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, a Audi fará um evento em Berlim, na Alemanha, prometendo experiências imersivas para os fãs. Mas não é de se esperar que eles mostrem o carro em si, mas sim sua identidade visual já consolidada com os patrocinadores.

A Audi já fez um evento ano passado mostrando um conceito de pintura do carro.

Já a Honda fará um lançamento de sua unidade de potência, que vai equipar a Aston Martin em 2026. O evento será em Tóquio, com transmissão ao vivo pelo Youtube.

22.01 MERCEDES (SOMENTE IMAGENS)

O time alemão decidiu fazer seu lançamento depois do primeiro teste. Mas eles vão divulgar imagens digitalizadas para mostrar a pintura do carro antes disso, dia 22.

23.01 FERRARI E ALPINE

A Scuderia vem mantendo uma tradição de colocar o carro na pista logo no evento de lançamento, mas seria um risco enorme fazer isso com tanta coisa nova no regulamento - e é por isso que os primeiros testes serão a portas fechadas. De qualquer maneira, espera-se um evento de lançamento da temporada em Maranello.

A Alpine marcou seu lançamento para Barcelona, indicando que tem um shakedown (um teste privado para checar os sistemas do carro, disfarçado de dia de filmagem por conta do regulamento) marcado por lá antes do início da pré-temporada.

26 A 30.01 TESTE COLETIVO DE BARCELONA

Serão quatro dias de atividades a portas fechadas, sem presença da mídia e sem transmissão da F1TV. Mas atualmente as equipes têm muitos fotógrafos 'espiões', que não vão estar lá somente tirando fotos internas nas garagens, então é quando veremos algo mais concreto sobre os novos carros. Mesmo com todas as restrições.

02.02 MERCEDES (LANÇAMENTO DE FATO)

Depois de mostrar somente imagens, é o dia é que a Mercedes fará o lançamento oficial da temporada, com entrevistas e, esperamos, o carro.

03.02 WILLIAMS

A opção da Williams foi por usar uma pintura idealizada por fãs por meio de concurso nos testes de Barcelona para só fazer o lançamento de sua temporada após essa primeira bateria. A programação é a normal da equipe: conteúdo apresentado da fábrica, com entrevistas e a expectativa geral para o ano.

08.02 CADILLAC

Nunca um lançamento que é apenas da pintura foi tão diferentão como este da Cadillac: eles vão fazer sua apresentação em um comercial no intervalo do Super Bowl. Nada mal para a equipe norte-americana que estreia em 2026.

09.02 ASTON MARTIN E MCLAREN

Os atuais bicampeões mundiais vão fazer seu lançamento no Bahrein, país de seus sócios majoritários, com transmissão ao vivo e entrevistas com os pilotos e chefes.

Na Aston Martin, também espera-se um lançamento com transmissão ao vivo e entrevistas com os pilotos e o novo chefe da equipe e "pai" do AMR26, Adrian Newey.

11 A 13.02 SEGUNDO TESTE COLETIVO

Finalmente vamos ver os carros em ação na pista do Bahrein, em três dias de testes abertos ao público e mídia.

18 A 20.02 TERCEIRO E ÚLTIMO TESTE COLETIVO

Uma semana depois, os carros voltam à pista. Neste último teste, já é de se esperar que as equipes tenham superado os primeiros problemas de confiabilidade, inevitáveis com tantas mudanças, e estejam buscando mais performance.