SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians tem negociações em andamento com a Lazio, da Itália, pela venda de Yuri Alberto. O clube italiano já fez uma proposta que não agradou ao Timão, mas os paulistas mantêm as conversas ativas.

O UOL apurou que a oferta recebida foi de 22 milhões de euros (R$ 137 milhões) por 100% dos direitos de Yuri Alberto. O Corinthians tem 40% dos direitos do jogador, ou seja, ficaria com menos da metade do valor, o que não agrada.

O Corinthians fez uma contraproposta. O clube deseja ficar com os R$ 137 milhões pelos 40% dos direitos que tem de Yuri Alberto. Dessa forma, a Lazio precisaria conversar com o empresário do jogador e com o Zenit ? que detêm os outros 60% ?pela compra da outra parte.

O UOL apurou que o clube estuda até diminuir um pouco a pedida pela sua parte. A diretoria aceitaria receber 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) pelo jogador, mas gostaria de contar com ele até dezembro.

Novo diretor executivo do Corinthians, Marcelo Paz confirmou, nesta sexta-feira (09), em coletiva, o recebimento da proposta. No entanto, ele declarou que a oferta ainda não atende ao que o clube deseja receber pelo atacante.

Tem a proposta, sim, mas não ainda no valor que agrada ao Corinthians. Não atende à nossa necessidade neste momento. Marcelo Paz

O novo diretor elogiou a personalidade e a qualidade do camisa 9 corintiano. Paz destacou a entrega e o empenho do atleta.

Grande jogador, atacante com qualidades raras. Tem infiltração, gols, assistências, se entrega o tempo inteiro, tem personalidade. Marcelo Paz

O dirigente vê Yuri em um seleto grupo de jogadores do elenco que têm potencial para alcançar o patamar de venda mais cara da história do Corinthians. Paz afirmou que saídas devem acontecer e projeta selar um valor recorde na venda de um único atleta.

Para ter resultado esportivo vamos qualificar esse elenco, mas naturalmente vendas vão ocorrer. Está previsto no orçamento, precisa vender. Acredito que esse ano faremos a maior venda da história do clube.

Yuri, Bidon, Gui Negão, André, Dieguinho têm muito potencial. Corinthians tem muitos ativos. Primeiro temos que ter retorno esportivo e depois financeiro. Certamente teremos vender porque o orçamento prevê. Marcelo Paz

Yuri Alberto passou alguns dias na Itália no começo deste ano. O UOL apurou que ele viajou ao país europeu para tirar a cidadania. O atleta ficou de fora da reapresentação do elenco e retornou ao Brasil na noite passada.