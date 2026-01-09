SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está livre do transfer ban na Fifa e pode voltar a registrar jogadores.

O clube paulista quitou a dívida que tinha com o Santos Laguna, do México, e foi retirado da lista de times impedidos de contratar pela Fifa. Na atualização desta sexta-feira (09) no site da entidade, o Timão já não aparece mais.

A dívida de R$ 41 milhões com o Santos Laguna foi contraída na compra do zagueiro Félix Torres. Após o pagamento, os mexicanos notificaram a Fifa, que retirou o clube paulista da lista de restrições.

O transfer ban por Félix Torres estava ativo desde agosto do ano passado. O zagueiro foi contratado no começo de 2024, mas o Corinthians ficou devendo o Santos Laguna, que foi à Fifa.

Agora, o Corinthians está liberado para contratar novos jogadores. A diretoria, no entanto, não deve investir pesado no mercado, uma vez que o clube acumula dívidas e precisa juntar dinheiro.

Este é o segundo transfer ban que o Corinthians derruba neste mês. Recentemente, o clube pagou com antecipação uma parcela da dívida que tem na CNRD, da CBF, e conseguiu a liberação de um ban que tinha. No ano passado, o Timão ficou devendo uma das parcelas, pagou, mas o órgão manteve a punição cobrando nova postura.

Um terceiro caso poderia ter vindo à tona, mas foi resolvido antes. O Corinthians pagou R$ 41 milhões nesta semana ao meia Matías Rojas em processo que poderia virar um novo transfer ban caso o atleta tivesse notificado a Fifa de que não havia recebido o valor após a condenação do clube na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

CAUTELA

O Corinthians não irá fazer contratações caras em 2026. Em coletiva realizada nesta sexta-feira (09), o diretor Marcelo Paz destacou que o clube não fará "loucuras" no mercado por causa da parte financeira comprometida.

Não podemos e não faremos loucuras financeiras. Foram essas loucuras que trouxeram a situação instável do Corinthians nesta sexta-feira (09). Temos de ser criativos para trazer jogadores livres, por empréstimo, mas com competência para jogarem no Corinthians. A marca é muito forte. Marcelo Paz

Um reforço está encaminhado dentro do cenário de contratações a custo baixo. O zagueiro Gabriel Paulista está perto de ser anunciado. Ele passará por exames médicos nesta sexta-feira (09) e, se aprovado, será confirmado como primeiro nome novo para 2026. O defensor estava livre no mercado após rescindir com o Besiktas, da Turquia.