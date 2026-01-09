SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o XV de Jaú por 3 a 2 na tarde desta sexta-feira, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. O jogo valeu pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, com o resultado, o Timão se garantiu no mata-mata.

Favela, Pires e Luizinho marcaram os gols do Alvinegro na partida, todos no primeiro tempo. Dedê descontou com um golaço e marcou mais um no fim, mas não foi o suficiente para impedir a derrota do XV de Jaú.

A atuação do Corinthians foi bem mais segura do que nas últimas rodadas, tanto que construiu o resultado nos 45 minutos iniciais. Depois, tirou o pé do acelerador e administrou o resultado que o favorecia.

O Timão decepcionou na última rodada, em empate sonolento diante do Luverdense, e se recupera em grande estilo. Agora, o caminho segue para a segunda fase da Copinha.

O Alvinegro passou em primeiro no Grupo 8, que também contava com o Trindade, além dos clubes citados. O adversário no mata-mata pode ser Athletic, Guarani, Assisense ou Naviraiense.

COMO FORAM OS GOLS?

O time sub-20 do Corinthians abriu o placar aos 17 minutos, com Luiz Fábio Favela. Após indecisão da defesa para o XV de Jaú, a bola sobrou para o centroavante e ele não perdoou.

Quatro minutos mais tarde, veio o segundo. Caraguá avançou bem, invadiu a área e cruzou na medida para Pires, que finalizou no cantinho para ampliar.

O XV de Jaú diminuiu com um golaço de Dedê. Em linda jogada individual, aos 32 minutos do primeiro tempo, o camisa 7 soltou uma bomba no ângulo de Matheus.

Já nos acréscimos da primeira etapa, o Corinthians voltou a colocar dois gols de frente no placar. Pellegrin recuperou a bola no meio-campo, avançou e só tocou para Luizinho, que balançou as redes.

Aos 35 minutos do segundo tempo, o XV de Jaú voltou a colocar pressão e descontou, novamente com Dedé. O atacante sofreu a penalidade e converteu com categoria.