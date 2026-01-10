SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais cedo e com menos datas, o Campeonato Paulista começa neste fim de semana em ritmo de pré-temporada para os principais clubes do estado. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos entram em campo menos de uma semana após retomarem as atividades, o que obriga os treinadores a adotarem estratégias distintas para evitar alto desgaste físico no início da temporada.

À frente de um elenco mais robusto, Abel Ferreira pode optar por um rodízio de atletas no Palmeiras. Com menos opções à disposição, Dorival Júnior recorreu à base do Corinthians para reforçar a equipe em meio a diversas baixas por problemas físicos. Já Crespo, ainda à espera de reforços, viu o departamento médico do São Paulo esvaziar e poderá rodar o elenco no início do estadual.

No Santos, depois de renovar com Neymar e contratar Gabigol, a diretoria segue no mercado em busca de reforços para o time titular.

A redução de datas no estadual também forçou a FPF (Federação Paulista de Futebol) a adotar um novo formato a disputa. O certame terá um modelo semelhante ao da Champions League. Com 12 datas ?antes eram 16, com início em 15 de janeiro?, os times vão se enfrentar dentro do próprio grupo e terão mais cinco rodadas contra adversários de fora da chave, totalizando oito na primeira fase, incluindo os clássicos do estado.

A manutenção dos duelos envolvendo, sobretudo, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo foi a maior preocupação da federação para minimizar o impacto da redução de datas na exposição de seus parceiros comerciais.

Os oito melhores times da fase inicial avançam para o mata-mata, que terá eliminatórias em jogos únicos, com exceção à final, definida em dois confrontos, nos dias 4 e 8 de março. Nesta edição, as duas piores equipes da fase de grupos caem para a Série A2.

"Não me parece sensato", resumiu Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, sobre a organização do torneio, com menos tempo de pré-temporada. Seu elenco teve somente cinco dias de preparação antes da estreia contra a Portuguesa, no sábado (10), às 20h30, no Canindé.

O time alviverde fez seu último jogo em 2025 no dia 7 de dezembro, contra o Ceará, pelo Brasileiro. Menos de um mês depois, no dia 4, os atletas se reapresentaram ao clube. Durante o recesso, um pouco antes do Natal, todos começaram a fazer atividades remotamente sob supervisão da comissão técnica.

Apesar da reclamação de Abel, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi uma das principais defensoras do novo calendário. "A CBF deu um passo muito importante para que tenhamos, num futuro próximo, um calendário ainda melhor, que respeite plenamente a integridade dos atletas", opinou a dirigente.

O período de transição, porém, exigirá um esforço dos clubes. O Corinthians, por exemplo, foi o último dos grandes do estado a fechar sua temporada 2025. No dia 21 de dezembro, conquistou no Maracanã a taça da Copa do Brasil ao superar o Vasco.

Os atletas do time alvinegro tiveram apenas duas semanas de descanso antes do início da pré-temporada. Atual campeão paulista, o Corinthians estreia no domingo (11), às 16h, diante da Ponte Preta, em Itaquera.

Para o primeiro compromisso, o técnico Dorival Júnior se viu obrigado a promover jogadores da base em meio à série de baixas em seu elenco. Ele, por exemplo, não vai poder contar com seu famoso trio ofensivo formado por Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. O argentino passou por uma cirurgia no punho e o holandês se recupera de um edema ósseo no joelho esquerdo.

Liberado pelo Corinthians para viajar à Itália para obter sua cidadania italiana, Yuri Alberto perdeu alguns dias de treinos e por isso será preservado da estreia no Paulista.

A meta da comissão técnica alvinegra é ter seus principais jogadores à disposição no dia 1º de fevereiro, quando o Corinthians enfrenta o Flamengo, em Brasília, pela Supercopa do Brasil.

Antes disso, além das disputas pelo Paulista, o clube estreia no Campeonato Brasileiro em 28 de janeiro, contra o Bahia, em casa. O nacional também teve início antecipado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) como parte das mudanças no calendário ?o certame será disputado ao longo do ano, até 2 de dezembro, com pausa para a Copa do Mundo entre 11 de junho e 19 de julho.

A Copa do Brasil, por sua vez, terá final em jogo único, com início da competição em 18 de fevereiro e decisão em 6 de dezembro. Os clubes da Série A passam a entrar no torneio a partir de uma nova quinta fase, que estreia nesta edição, a última antes das oitavas de final.

Embora o presidente da CBF, Samir Xaud, tenha dito que as mudanças visam reduzir a carga de jogos dos times de elite, elas também impactaram a programação de pré-temporada dos clubes ?como no caso das equipes paulistas.