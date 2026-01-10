O Athletic encerrou a primeira fase da Copinha de forma invicta e sem sofrer gols. Na noite dessa sexta-feira (9), o Esquadrão de Aço goleou o Assisense por 6 a 0, garantiu a classificação para o mata-mata e confirmou uma das campanhas mais sólidas da competição até o momento. Os gols foram marcados por Klebinho, Gustavo (2), João Maria (2) e Jonas.

Com o resultado, o time de São João del Rei chega a três vitórias em três jogos, soma 10 gols marcados, nenhum sofrido, ficando atrás apenas do Palmeiras, que tem o saldo de 11 gols, na classifcação geral da competição, até o momento. Na próxima fase, o Athletic enfrenta o XV de Jaú, em data e local que ainda serão definidos.

Esta é a primeira participação do clube da Zona da Mata Mineira no maior campeonato de base do mundo, e a classificação veio com desempenho consistente desde a estreia. O Athletic começou a campanha vencendo o Guarani por 1 a 0, com gol de Caick, depois superou o Naviraiense por 3 a 0, com gols de Carlito, Caick e Carioca, e fechou a fase de grupos com a goleada sobre o Assisense.

Após a partida, o técnico Allan Santhiago destacou o desempenho coletivo e a maturidade da equipe, especialmente pelo protagonismo de atletas que vinham tendo menos minutos em campo.

“Essa grande vitória, essa vitória maiúscula de 6 a 0, eu credencio muito ao trabalho coletivo. A gente vem crescendo durante a competição e se consolidando como um time mais propositivo. Quando você consegue fazer um placar assim de forma muito consistente, isso diz muito sobre o grupo”, afirmou.

O treinador ressaltou que os gols foram marcados por jogadores que começaram a competição no banco de reservas.

“Quem fez os gols hoje foram atletas que não vinham tendo tanta minutagem. O Gustavo fez uma grande partida, o Klebinho, o João Maria, o Jonas. São atletas que vieram, entre aspas, do banco. A gente sempre frisa que não tem só 11 jogadores. Temos um grupo muito coeso, com diretoria, staff, comissão técnica e atletas. Quem entra, dá conta do recado”, disse.

Allan também citou exemplos individuais que simbolizam o processo de formação desenvolvido pelo clube.

“O Hugo fazia muito tempo que não tinha uma partida. O Caio fazia quase um ano que não iniciava um jogo, vindo de uma lesão muito séria. Isso tudo precisa ser creditado ao trabalho coletivo que vem sendo desenvolvido. Quando a gente tem uma vitória assim, eu não posso fugir disso.”

Mesmo com o placar elástico, o treinador destacou a dificuldade do confronto, disputado fora de casa, diante de um adversário que ainda tinha chances de classificação.

“Foi uma partida muito complicada. O time da casa tinha chances, tinha o apoio da torcida, que na base pesa muito. A gente soube gerir bem esse ambiente e administrar a partida de forma sólida”.

O técnico também contextualizou a campanha dentro do projeto esportivo do clube.

“Essa classificação representa muito para os atletas e para o Athletic. É a primeira vez que participamos da Copa São Paulo, a maior competição de base do mundo. Não é fácil fazer três jogos, três vitórias, e vitórias consistentes, ainda mais numa chave com Guarani, Naviraiense e o Assisense”.

Autor de dois gols na goleada, o volante Gustavo, nascido em 2008, comemorou a atuação individual e reforçou a confiança no grupo para a sequência do torneio.

“Muito feliz. A gente vem trabalhando muito, fizemos preparação na Luan, fizemos preparação na Atlética. Primeiramente agradecer a Deus por ter proporcionado esses dois gols e por ter ajudado a equipe”, afirmou o jogador.

Gustavo destacou a consistência da equipe ao longo da fase de grupos.

“O grupo foi muito bem. A gente vinha trabalhando muito e fez um jogo consistente. Desde o primeiro dia o treinador fala que temos um grupo bom, e a gente só precisava mostrar isso em campo. Hoje conseguimos um bom desempenho”.

O volante acredita que a vitória traz ainda mais confiança para o mata-mata.

“Esses gols foram muito importantes para a gente vir com mais confiança. Tenho certeza que na próxima fase vamos vir muito fortes. Acredito que a gente pode chegar longe nessa Copinha, se Deus quiser”.

