SANTOS E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Santos na Copinha tem um jogador que pode disputar a Copa do Mundo deste ano: o zagueiro Marcelo Contreras.

QUEM É CONTRERAS?

Contreras tem 19 anos e é boliviano. Ele acumula convocações para a seleção principal da Bolívia e já disputou três partidas representando o país.

No Santos, Contreras não tem tanto destaque. O defensor é reserva da equipe sub-20, mas foi titular na estreia do time na Copinha, na vitória por 3 a 0 sobre o Real Brasília-DF. No segundo jogo, contra o União Cacoalense-RO, nem sequer foi relacionado. Neste sábado (10), os Meninos da Vila encaram o Grêmio São-Carlense, às 11h.

O zagueiro chegou ao clube por meio do Projeto Bolívia. O caminho percorrido foi o mesmo que trouxe o meia Miguelito e o atacante Enzo Monteiro ao clube nos últimos anos. Diferentemente dos compatriotas, ele nunca foi relacionado para jogos do profissional.

Mesmo sem jogar tanto no Santos, Contreras é visto pela seleção boliviana. O defensor fez carreira nas seleções de base e disputou os últimos três amistosos da equipe principal, contra Coreia do Sul, Japão e Peru.

A expectativa de poder jogar a Copa do Mundo aumenta com o passar dos meses. Em março, a Bolívia disputará a repescagem mundial visando a uma das últimas quatro vagas no Mundial. A seleção terá pela frente o Suriname e, se vencer, pegará o Iraque na "final". Se classificarem, os bolivianos jogarão a Copa no Grupo I, ao lado de França, Noruega e Senegal.