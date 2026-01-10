SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians trabalha no mercado para entregar, ao menos, mais quatro opções para o técnico Dorival Júnior neste início de temporada, após oficialmente derrubar o último transfer ban que impedia o clube de registrar novos atletas desde agosto.

FOCO EM QUATRO REFORÇOS

Além de Gabriel Paulista, que realizou exames médicos nesta sexta-feira, e deve ser anunciado neste sábado. A intenção é que a maioria dos nomes seja para composição de elenco, mas que um deles seja para ser titular.

A saída de Maycon não foi bem digerida pelo técnico Dorival Júnior, que quer urgentemente uma reposição à altura para o setor. Alisson, do São Paulo, foi o primeiro indicado pelo treinador. A direção corintiana chegou a entrar em contato com o estafe do atleta, mas recuou ao saber que o São Paulo só aceita fazer negócio envolvendo compensação financeira.

A bola da vez é Allan, do Flamengo. Há a possibilidade de um empréstimo com opção de compra, mas o Timão enfrenta a concorrência do São Paulo no negócio.

OUTRAS POSIÇÕES MAPEADAS

O Corinthians também busca opções para a lateral-direita, meio-campo e ataque.

A ideia é ter uma sombra para Matheuzinho na ala, um atleta na condição de ocupar o meio-campo nas ausências de Rodrigo Garro, e um atacante de beirada para dar alternativas pelos lados do campo, algo que o técnico Dorival Júnior procura bastante.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Mesmo com a ideia de encorpar o elenco com mais quatro jogadores, o Timão não descarta a contratação de mais atletas, caso haja alguma oportunidade de mercado.

Nessa situação, se enquadra Gabriel Paulista. A zaga não era a prioridade do Corinthians, mas a situação do jogador, que estava livre, somado ao interesse dele em defender o Timão fez o clube entender o negócio como vantajoso.

Assim pode acontecer em outros casos que possam somar ao elenco corintiano, que é considerado enxuto internamente.

Porém, qualquer negócio precisará atender um limite orçamentário em questões de salários e bonificações. O Timão também só aceitará fazer transações que não envolvam aporte financeiro - atletas livres no mercado, situações de rescisão contratual, empréstimos e troca entre jogadores.