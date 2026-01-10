RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A votação de impeachment de Julio Casares, marcada para a próxima sexta-feira (16), poderá implicar diretamente na negociação com o volante Allan, do Flamengo, que interessa ao São Paulo.

FUTURO(S) EM JOGO

A reportagem ouviu de pessoas diretamente envolvidas na negociação que existe, neste sábado (10), um otimismo geral pelo encaminhamento da contratação do volante.

O presidente são-paulino tem um bom relacionamento com Bap, mandatário do Flamengo, o que é considerado internamente como um facilitador nas tratativas. Ainda assim, os executivos Rui Costa e José Boto são quem comandam as negociações.

Como o UOL mostrou, as conversas estão atualmente 'congeladas' por vontade do Rubro-Negro, que deseja aguardar a definição do futuro da presidência do São Paulo antes de caminhar com a operação.

Ainda assim, já há um alinhamento entre o clube do Morumbis e o estafe do meio-campista, assim como sinal verde do Flamengo para o Tricolor avançar com uma proposta de empréstimo.

Inicialmente, o Fla pensava em incluir um valor de entrada ?assim como fez no empréstimo de Matías Viña? ou Marcos Antônio, do São Paulo, pelo negócio. O Tricolor fechou a porta para essas duas possibilidades e trabalha em uma proposta com opção de compra.

A votação que definirá o futuro de Casares acontece na próxima sexta-feira, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis. A votação será presencial e secreta. O quórum para a pauta avançar é 75% do Conselho Deliberativo tricolor, cerca de 190 conselheiros.

CORINTHIANS PRESSIONA

Como o UOL revelou, o Corinthians fez uma sondagem pelo atleta nas últimas horas e estuda entrar na disputa com o rival do Morumbis.

As movimentações do Timão ainda são embrionárias. Até o momento, o clube alvinegro fez apenas um contato informal com o estafe do atleta, sem abrir qualquer tratativa com a diretoria do Flamengo.

A ideia da diretoria é entender a viabilidade do negócio antes de avançar. A busca por um volante se tornou prioridade no mercado, já que o clube procura um substituto para Maycon.

Allan é visto como um nome que se encaixa no perfil desejado pelo técnico Dorival Júnior. A comissão técnica quer um jogador tarimbado, capaz de chegar e assumir a posição imediatamente.