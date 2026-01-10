SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Primavera estreará na elite do Campeonato Paulista em 2026, após quase 100 anos de história. A equipe de Indaiatuba conta com a presença de um medalhão conhecido no banco de reservas.

CONHEÇA AS CURIOSIDADES DO PRIMAVERA

Ex-Palmeiras, Rafael Marques é o treinador da equipe. Ele foi efetivado após período como auxiliar e terá sua primeira oportunidade como técnico profissional.

Rafael Marques substitui Fernando Marchiori, que esteve à frente do time por mais de um ano e foi um dos responsáveis pelo acesso à primeira divisão do Paulistão. O ex-jogador já havia comandado a equipe em três oportunidades de maneira interina, em 2024.

Além de Marques, o Primavera também conta com outras figurinhas carimbadas. É o caso de Yuri Lima, ex-Santos e Fluminense, que teve relacionamento com a cantora Iza. Paulo Baya também faz parte desse elenco. Ele vestiu a camisa de Fluminense e Ceará em 2025.

O clube do interior de São Paulo aproveitou o acesso para fazer uma campanha de conscientização ambiental. O objetivo é fazer com que o público presente no Ítalo Mário Limongi entenda a importância da limpeza.

Por isso, o Primavera fechou parceria com a empresa Klivex, de produtos de limpeza. A ideia é recolher o lixo que se acumula durante as partidas, em iniciativa parecida com o que os japoneses fazem nos eventos esportivos.

A SAF também é algo importante a ser citado. Com ela, vigente a partir de 2022, o estádio do Primavera foi reformado e aumentou a capacidade para quase 10 mil pessoas.

O clube colocou um novo sistema de iluminação e mudou o gramado. O tipo Tahoma 31 é o mesmo que vai ser utilizado na Copa do Mundo de 2026.

A estreia do Primavera será contra o Guarani, neste sábado, às 18h30. A bola rola no Brinco de Ouro, em Campinas.