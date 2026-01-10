SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista João Fonseca adiou mais uma vez sua estreia na temporada 2026 devido a dores na região lombar. O carioca de 19 anos anunciou que não disputará o ATP 250 de Adelaide, na Austrália, que começa neste sábado (10). O torneio seria seu último teste antes do Australian Open, primeiro Grand Slam do ano.

Antes, Fonseca também optou por não participar do ATP 250 de Brisbane e ficou de fora da convocação para o confronto da Copa Davis contra o Canadá.

A decisão foi tomada após avaliação médica e consulta com sua equipe técnica. Fonseca enfrenta um problema na região lombar que tem limitado sua participação em competições. "Nos últimos dias, focamos o tratamento e a recuperação da região lombar. Após treinar aqui em Adelaide, fiz uma avaliação com a minha equipe e decidimos concentrar os esforços no Australian Open", explicou o tenista.

O brasileiro permanecerá em Adelaide para dar continuidade à preparação física, mas sem competir oficialmente. Em comunicado nas redes sociais, o atleta reforçou: "Infelizmente, eu tive que me retirar do torneio de Adelaide. Estou sentindo uma dor nas costas e tentando recuperar o mais rápido possível para estar de novo 100% em quadra", disse, ao agradecer o apoio dos fãs.

Fonseca vem enfrentando problemas nas costas desde o ano passado. Foi por causa de uma lombalgia que ele antecipou o fim da última temporada, desistindo do ATP 250 de Atenas, que ocorreu no início de novembro.

A sequência de ausências teve impacto no ranking mundial. Fonseca encerrou 2025 como 24º colocado, mas caiu para a 29ª posição na primeira atualização da ATP em 2026. Sem entrar em quadra pela segunda semana consecutiva, o carioca pode perder novas colocações nas próximas atualizações.

Ainda assim, tem pontos o suficiente para seguir como cabeça de chave no Australian Open. Em tese, ser cabeça de chave aumenta a probabilidade de enfrentar adversários mais fracos nas primeiras rodadas do Grand Slam.