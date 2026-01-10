SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo do Barcelona, o atacante Neymar, do Santos, escolheu um atleta do Real Madrid ao cravar quem é o atual melhor meio-campista do mundo.

O camisa 10 foi entrevistado pela ex-jogadora turca Aycan Yanac. Ela publicou parte do encontro em seu Instagram.

Quando perguntado sobre o turco Arda Guler, Neymar não poupou elogios. Para o brasileiro, o atleta do Real é o melhor meio-campista da atualidade.

É um jogador incrível. Ele tem muita qualidade. Eu acho que ele é o melhor meio-campista do mundo Neymar, ao canal de Aycan Yanac

Arda Guler tem 20 anos e é um dos destaques do Real Madrid na temporada. Ele chegou ao clube junto ao Fenerbahce em 2024 e já soma 88 jogos com a camisa espanhola. O atleta também é convocado frequentemente para a seleção da Turquia.