RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A manhã de sábado (10) foi marcada por protestos e mais polêmicas na relção entre a diretoria do Atlético-MG e o atacante Hulk. Na Cidada do Galo, integrantes de uma organizada do clube cobraram os jogadores antes da estreia do clube no Campeonato Mineiro, neste domingo (11), contra o Betim, na Arena MRV.

O QUE ACONTECEU

Torcedores de uma organizada do Atlético-MG protestaram na frente da Cidade do Galo na manhã deste sábado, antes do treino da equipe. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver jogadores como Hulk, Bernard, Lyanco, Gustavo Scarpa e Alan Franco sendo abordados dentro dos seus carros.

Hulk chegou a descer do carro para conversar com os torcedores. E o atacante e ídolo do clube deu a sua versão sobre o imbróglio envolvendo a sua possível saída do Galo para o Fluminense.

"Mão fui que me coloquei no mercado. Só isso que eu tenho para falar para vocês", disse Hulk.

Desde o fim de 2025, a situação de Huk no Atlético-MG se transformou em uma novela. Recentemente, o jogador afirmou que cumprirá o seu contrato com o Galo, que vai até o fim de 2026. No entanto, o Fluminense ainda negocia a contratação do atacante.

Antes irredutível, o Atlético-MG já admite flexibilizar os valores da multa rescisória para liberar Hulk antes do fim do seu contrato.

De acordo com Paulo Angioni, diretor de futebol do Fluminense, quem está tratando sobre a contratação de Hulk é o ex-presidente Mário Bittencourt. Ele deixou o cargo no fim do último ano, mas segue ligado a atual diretoria do Tricolor.

Esta não foi a primeira vez em que Hulk cutucou publicamente a diretoria do Atlético-MG. No começo da semana, o atacante chegou a cravar que iria cumprir o contrato e disse que o clube quis aposentá-lo.

Por outro lado, em recente entrevista coletiva, Paulo Bracks, Chief Sports Officer (CSO) da SAF do Galo, disse que o clube fez uma proposta de renovação de contrato ao atacante e afirmou que o clube não deseja abrir mão do jogador.