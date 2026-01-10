SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro anunciou neste sábado (10) a contratação do meio-campista Gerson, que estava no Zenit, da Rússia. O vínculo vai até o fim de 2030.

O time mineiro vai desembolsar 27 milhões de euros fixos (R$ 169 milhões) pelo jogador, mais três milhões de euros (R$ 18,8 mi) em bonificações por metas atingidas. Ele desembarcou nesta sexta-feira (9) em Belo Horizonte e já passou por exames médicos no hospital Orizonti.

O valor transforma Gerson na contratação mais cara do futebol brasileiro, ultrapassando os 25,5 milhões de euros (R$ 156 milhões) gastos pelo Palmeiras para adquirir Vitor Roque, que pertencia ao Barcelona, no início do ano passado.

Gerson foi um pedido do técnico Tite, com quem cultiva excelente relação. O objetivo do jogador é voltar a seleção brasileira e sonhar com uma vaga no time de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

O jogador retorna ao Brasil seis meses após trocar o Flamengo pelo futebol russo. Na época, o Zenit pagou cerca de R$160 milhões pelo brasileiro.