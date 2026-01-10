SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O duelo Pato Basquete 85 x 91 Caxias do Sul, válido pela 1ª rodada do returno do NBB e disputado nesta sexta-feira (9) em Pato Branco (PR), acabou em confusão generalizada.

O jogo durou mais de duas horas e meia e contou com duas prorrogações. O placar foi decidido quando os visitantes conseguiram encaixar pontos cruciais e garantiram a vitória.

O final da partida desencadeou uma confusão generalizada dentro da quadra. O embate ocorreu no Ginásio do Sesi, casa do Pato Basquete.

As imagens, publicadas pelo Blog Turnover, mostram três homens descaracterizados invadindo o local e intimidando a arbitragem. Durante a discussão, uma bola foi arremessada das arquibancadas na direção dos juízes.

A confusão escalou rapidamente, e o árbitro Diego Chiconato foi agredido. Ele tentou reagir, mas acabou derrubado e sofreu uma série de socos e chutes.

Os próprios atletas do Pato Branco entraram em ação para encerrar a briga. Chiconato conseguiu se levantar após receber ajuda dos jogadores e de outros membros da arbitragem.

A FPRB (Federação Paranaense de Baskeball) emitiu um comunicado em relação ao caso. A entidade repudiou as agressões e disse não compactuar com "qualquer tipo de violência".

Ao UOL, o Pato Basquete afirmou que está "aguardando os relatórios oficiais" para realizar um comunicado institucional. Chiconato, por sua vez, republicou alguns stories em tom de indignação diante do ocorrido.

LEIA A NOTA DA FPRB

A Federação Paranaense de Basketball - FPRB vem a público manifestar seu veemente repúdio aos atos de violência ocorridos durante a partida entre Pato Basquete e Caxias, válida pelo Novo Basquete Brasil (NBB), realizada na cidade de Pato Branco.A FPRB se solidariza integralmente com a equipe de arbitragem da partida, em especial com o árbitro Diego Chiconato, integrante do quadro oficial de arbitragem desta Federação, bem como com todos os profissionais que atuam para o desenvolvimento do basquetebol de forma ética, segura e respeitosa.A Federação Paranaense de Basquetebol reitera que não compactua, em hipótese alguma, com qualquer tipo de violência, seja ela física, verbal ou moral, contra quaisquer dos atores do jogo, incluindo atletas, árbitros, comissões técnicas, dirigentes e torcedores. Tais condutas ferem os princípios do esporte da convivência democrática que devem nortear as competições esportivas.Por fim, a FPRB reforça seu compromisso com a promoção de um ambiente seguro, respeitoso e saudável para a prática do basquetebol, colocando-se à disposição das entidades competentes para colaborar com a apuração dos fatos