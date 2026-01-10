(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Grêmio São-Carlense por 2 a 1, de virada, neste sábado (10), em São Carlos, e terminou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 100% de aproveitamento. Mesmo desfalcado de jogadores que foram convocados para o time principal, o Peixe conseguiu a terceira vitória em três jogos no Grupo 16, somando 9 pontos.

O Grêmio São-Carlense saiu na frente com Christian, logo no começo da partida. Mas, ainda no primeiro tempo, o Santos conseguiu a virada com Felipe Laurindo e Benício.

Líder o Grupo 16, o Santos vai enfrentar o segundo colocado do Grupo 15 na segunda fase da Copinha. Ferroviária, Cuiabá e Quixadá são os possíveis adversários. Este grupo terá a última rodada disputada entre a tarde e a noite deste sábado.

Com a derrota, o Grêmio São-Carlense foi eliminado da Copa São Paulo. O Real Brasília (DF), que venceu o União Cacoalense (RO) por 3 a 0, avançou na segunda colocação do Grupo 16, com quatro pontos, e vai enfrentar o líder o Grupo 15 na próxima fase.

O Santos não contou com quatro jogadores que foram chamados recentemente pelo técnico Juan Pablo Vojvoda para integrarem o elenco principal do clube. São eles: Vinicius Lira, Gustavo Henrique, Pepê Firmino e Mateus Xavier. O Peixe estreia no Campeonato Paulista, neste sábado (10), contra o Novorizontino, na Vila Belmiro.

COMO FORAM OS GOLS E A VITÓRIA DO SANTOS

O Santos começou melhor a partida, mas foi o São-Carlense, que precisava da vitória, quem saiu na frente, em São Carlos. Logo aos 9 minutos, Christian aproveitou uma falha do zagueiro Contreras e finalizou na saída do goleiro Pedrão.

Mas não demorou para o Santos buscar o empate. E também se aproveitando de uma falha da defesa adversária. Aos 14', após lançamento da zaga, Matheus tentou proteger, mas Pedro Assis foi mais rápido e conseguiu tocar para Felipe Laurindo só empurrar para as redes.

O Peixe seguiu em cima, mas a virada só veio aos 36 minutos. Após falta na entrada da área, Benício cobrou com categoria, sem chances para o goleiro Mikael, e fez 2 a 1 para o Santos.

Após o intervalo, o jogo ficou aberto. O São-Carlense começou melhor e chegou a marcar logo no primeiro minutos com Rafael, mas o gol foi anulado por impedimento. O time da casa seguiu pressionando, mas sem efetividade. Aos poucos, o Santos conseguiu controlar o jogo e segurar a vitória para manter o 100% de aproveitamento.