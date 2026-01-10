(UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City não tomou conhecimento do Exeter City e aplicou uma goleada por 10 a 1, no Etihad Stadium, em duelo válido pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Com uma equipe mesclada, o time comandado por Pep Guardiola dominou do início ao fim e garantiu a classificação com autoridade.
A partida marcou a estreia do Manchester City nesta edição da Copa da Inglaterra e encerrou uma sequência de três empates consecutivos da equipe considerando todas as competições. No Campeonato Inglês, o City ocupa a segunda colocação, seis pontos atrás do líder Arsenal.
O Exeter City, por sua vez, que disputa a terceira divisão inglesa e aparece na 14ª posição, foi eliminado da competição após ter superado o Wycombe Wanderers (4 a 0) e o Halifax Town (2 a 0) nas fases anteriores.
COMO FOI O JOGO
O City abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, com Max Alleyne, após bate-rebate na pequena área. Aos 24, Rodri ampliou com um chute forte de fora da área, no canto direito do goleiro Joe Whitworth. Ainda na etapa inicial, aos 42, um escanteio cobrado por Rayan Cherki terminou em gol contra de Jake Doyle-Hayes, aumentando a vantagem para 3 a 0.
Nos acréscimos do primeiro tempo, a superioridade virou goleada. Tijjani Reijnders cruzou rasteiro pela direita, Jack Fitzwater tentou o corte e acabou mandando contra o próprio gol, fazendo o quarto do Manchester City.
No segundo tempo, o ritmo seguiu intenso. Logo aos 3 minutos, Rico Lewis completou de primeira após levantamento preciso de Antoine Semenyo e marcou o quinto. Pouco depois, aos 8, o próprio Semenyo recebeu passe de Rayan Cherki, invadiu a área e finalizou por baixo das pernas do goleiro, anotando o sexto da partida e seu primeiro gol com a camisa do City. Aos 25 minutos, Tijjani Reijnders fez o nono ao acertar um chute colocado da entrada da área, no canto esquerdo de Whitworth.A goleada ganhou contornos ainda mais elásticos na reta final. Aos 34 minutos, Rico Lewis cruzou com precisão para a grande área e Nico O'Reilly cabeceou firme, sem chances de defesa para o goleiro adversário, fazendo o oitavo. Já aos 41, Ryan McAidoo foi acionado por Divine Mukasa na meia-lua e bateu forte de pé esquerdo para fechar o placar em 9 a 0.
O Exeter City marcou o gol de honra aos 44 minutos do segundo tempo. George Birch arriscou de pé esquerdo da entrada da área e acertou a gaveta de James Trafford, diminuindo o placar para 9 a 1.
Na sequência, aos 45, o Manchester City voltou a marcar. Jérémy Doku tentou a jogada individual dentro da área e teve o chute travado pela marcação. Na sobra, Rico Lewis apareceu livre e finalizou forte de pé direito, sem chances para o goleiro, fechando o placar em 10 a 1 no Etihad Stadium.