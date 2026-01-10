SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Bernardo venceu o Capivariano em sua estreia no Campeonato Paulista de 2026. Jogando no estádio Primeiro de Maio, em casa, goleou o adversário deste sábado (10) por 4 a 0.
Dos 4 gols marcados na partida, Echaporã foi destaque da partida ao balançar as redes duas vezes -aos 28 do primeiro tempo e aos 12 da etapa final. Felipe Garcia ampliou o placar cobrando pênalti e Pedro Vitor, nos acréscimos, completou a goleada.
O São Bernardo retorna aos campos na quinta-feira contra o São Paulo, no Morumbis. O Capivariano, por sua vez, enfrenta a Portuguesa, em casa, na terça-feira.