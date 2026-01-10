SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos contou com Gabigol para vencer de virada, por 2 a 1, o Novorizontino, na Vila Belmiro, em Santos, na tarde deste sábado (10). A partida foi válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista e marcou o retorno do centroavante ao clube que o revelou e por onde jogou profissionalmente de 2013 a 2016 e em 2018.
Logo aos dois minutos de jogo, o atacante emprestado pelo Cruzeiro balançou a rede, mas a jogada acabou anulada por impedimento de Willian Arão. Aos 11, Gabigol emplacou mais um chute forte, mas parou em boa defesa do goleiro Jordi.
A equipe de Novo Horizonte melhorou a partir da metade do primeiro tempo e começou a chegar mais ao ataque, com articulação feita pelos meias Luís Oyama (que pertence ao Botafogo) e Rômulo (emprestado pelo Palmeiras). Foi dos pés do jogador do rival paulista que saiu a assistência para Diego Galo abrir o placar para os visitantes, aos 24 minutos, em chute pela esquerda que passou por baixo de Gabriel Brazão.
Aos 33, o goleiro santista ainda teve que trabalhar duas vezes para evitar que a equipe visitante ampliasse o marcador em tentativa de Rômulo e Tavinho na entrada da área.
Após o gol, o alvinegro teve algumas boas oportunidades não aproveitadas e a torcida não perdoou os erros de Caballero, que foi vaiado no final da primeira etapa e acabou substituído por Robinho Júnior no intervalo. Neymar, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e teve contrato renovado até o fim do ano, acompanhou a partida em um camarote do estádio.
O empate saiu aos seis minutos do segundo tempo em jogada trabalhada por Rollheiser, Lautaro Díaz e Gabigol, que aproveitou a sobra e bateu de primeira. Foi o gol de número 85 do atacante com a camisa do Santos.
Thaciano entrou no lugar de Rollheiser e carimbou o travessão aos 28 após cabeceio forte. O gol da virada veio com os pés --aos 43, o meio-campista avançou na área após cruzamento de Igor Vinícius e empurrou para o fundo da rede para confirmar os primeiros três pontos da equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda.
O próximo compromisso do Santos será o Palmeiras, na quarta-feira (14), em São Paulo. Já o Novorizontino receberá o Guarani na terça (13).
FICHA TÉCNICA
Santos 2x1 Novorizontino
Campeonato: Paulistão (1ª rodada)
Data: 10/01/2026
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Hora: 16h00 (horário de Brasília)
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Cartões amarelos: Rollheiser, Zé Ivaldo e Gustavo Henrique (SAN); Léo Naldi (NOV)
Gols: Diego Galo (NOV), 25' do 1º tempo (0-1); Gabigol (SAN), 6' do 2º tempo (1-1); Thaciano (SAN), 43' do 2º tempo (2-1)
Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo (Luan Peres), Escobar, Willian Arão, João Schmidt (Gustavo Henrique), Rollheiser (Thaciano), Caballero (Robinho Jr.), Lautaro Díaz (Mateus Xavier), Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Novorizontino: Jordi, Mayk, Gabriel Bahia, Patrick, Iván Alvariño, Léo, Diego Galo (Nicolas Careca), Oyama (Paiva), Rômulo (Juninho), Robson (Matheus Bianqui), Tavinho (Moisés). Técnico: Enderson Moreira.