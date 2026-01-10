SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea avançou para a quarta fase da Copa da Inglaterra neste sábado (10) após vencer o Charlton Athletic por 5 a 1 no estádio The Valley, em Londres. O Charlton é um time de Londres e que atualmente está na segunda divisão inglesa sendo o penúltimo colocado.
O Chelsea tinha como destaque a estreia do novo treinador, Liam Rosenior, vindo do Strasbourg, time que pertence ao BlueCo, grupo de times no qual o atual campeão da Copa do Mundo de Clubes também pertence.
O treinador decidiu não colocar força máxima nos 11 inicias e jogadores como Estêvão, Enzo Fernandez e Pedro Neto começaram no banco, entrando no decorrer da partida. A equipe conhecerá o próximo adversário na segunda-feira, quando ocorrerá o sorteio da quarta fase.
O jogo
A partida começou tranquila, com o Charlton tentando mais e chegando mais no ataque, porém, o Chelsea tinha maior posse de bola. Aos dez minutos, o jogo foi interrompido devido a uma emergência médica na arquibancada.
Assim que o jogo retomou, a equipe azul teve seu primeiro momento de mais perigo com cabeçada de Hato defendida pelo goleiro. Aos 18, Andrey pegou da meia lua mas bateu pra fora.
O jogo continuava morno mas com leve vantagem para o Chelsea, que conseguia algumas chances parando no goleiro Mannion. Já nos acréscimos, Hato aproveitou sobra e de primeira, bateu forte pra abrir o placar.
Os dois times voltaram pro segundo tempo sem alterações e aos quatro minutos, o Chelsea ampliou a vantagem com Tosin cabeceando após cobrança de falta. Três minutos depois, Garnacho teve boa chance batendo colocado mas acabou chutando pra fora. Aos 11, o Charlton diminuiu com Leaburn aproveitando rebote de Jorgensen.
Com 16, Guiu estava bem posicionado na área e aproveitou rebote do goleiro Mannion para marcar o terceiro dos Blues. Logo depois, Estêvão entrou no jogo.
O brasileiro entrou bem na partida, buscando as jogadas e partindo para o ataque. Aos 29, o atacante recebeu de Enzo Fernandez e bateu forte pra defesa do goleiro. Cinco minutos depois, ele partiu em velocidade e bateu cruzado, parando em Mannion novamente. Nos acréscimos, Pedro Neto dominou na área e marcou o quarto gol.
Aos 47, Estêvão sofreu pênalti e Enzo marcou na cobrança, fazendo o quinto e último gol da partida.