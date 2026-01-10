SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luca Zidane, goleiro da seleção argelina e filho do craque francês Zinedine Zidane se envolveu em uma confusão com o adversário após a derrota da Argéilia para a Nigéria por 2 a 0 neste sábado (10). O jogo era válido pelas quartas de final da Copa Africana de Nações e decretou a eliminação dos argelinos.

A arbitragem foi muito criticada pelos argelinos e assim que o árbitro Issa Sy apitou o fim de jogo, a seleção partiu pra cima dele no meio de campo. Entre eles, estava o goleiro que iniciou uma discussão com o meio-campista nigeriano Dele-Bashiru e acabou resultando em empurrões de ambos os lados e eles tiveram que ser separados pelos companheiros de equipe.

Após eles serem separados, a comissão técnica da Argélia continuou em cima do árbitro, reclamando da sua atuação na partida. Nas redes sociais, argelinos ironizavam o juiz, o apontando como melhor da partida.

Essa não foi a única confusão após a partida. Torcedores argelinos começaram a discutir com a segurança do estádio e quase invadiram o gramado enfurecidos com o que aconteceu em campo e na zona mista, jornalistas dos dois países discutiram e trocaram empurrões.

A Nigéria irá enfrentar o Marrocos na semifinal, marcada para quarta-feira às 17h.