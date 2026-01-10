SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo goleou o Real Soccer por 6 a 1 neste sábado (10), com um golaço de bicicleta de Paulinho, e garantiu o primeiro lugar do Grupo 19 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor paulista fecha a primeira fase com 100% de aproveitamento e vai enfrentar a Portuguesa na próxima fase
Matheus Menezes foi o autor dos dois primeiros gols da equipe Allan Barcellos, enquanto Renan fez o terceiro e Felipe fez o quarto. Paulinho foi o autor do quinto e sexto gols, sendo o último de bicicleta. Pedro Henrique marcou para o Real Soccer.
Com o resultado, o São Paulo chegou a nove pontos. Data e local do duelo com a Lusa vão ser definidos.
O jogo
O São Paulo entrou em campo já classificado, enquanto o Real Soccer ainda buscava avançar na competição. Mais "leve" em campo, o Tricolor começou o duelo pressionando o adversário, e não demorou a abrir o placar. Após cruzamento pela direita, Matheus Menezes finalizou e foi travado, mas recuperou a bola, girou e mandou para a rede.
O time de Allan Barcellos manteve a posse de bola e ditava o ritmo da partida. Logo após a parada técnica, porém, o Real Soccer avançou, Pedro Henrique arriscou de longe e mandou no cantinho para deixar tudo igual, aos 25 minutos.
Mas não demorou para o São Paulo voltar à frente do placar. Aos 31 minutos, Matheus Menezes apareceu novamente, após passe de Renan.
Nos minutos finais do primeiro tempo, após Breno Henrique, do Real Soccer, fazer a falta e um movimento de chute que acertou um adversário, o tempo fechou em campo, mas logo os ânimos se acalmaram.
No segundo tempo, o São Paulo se mostrou mais "inteiro" na partida, com mais volume e novas chances. Após desperdiças algumas oportunidades, o Tricolor chegou ao terceiro com Renan, que aproveitou rebote após finalização de Gustavo Miranda.
Se a situação do Real Soccer já era complicada, ficou pior após a expulsão de João Pedro, que recebeu o segundo amarelo após cometer uma falta na entrada da área. Na cobrança, Felipe mandou no ângulo.
Os técnicos fizeram alterações na busca oxigenar os times, e Paulinho, que tinha entrado minutos antes, fez o quinto gol do Tricolor. Já nos minutos finais, o mesmo Paulinho, de bicicleta, deu números finais ao jogo.
Protesto contra Cazares
Durante o jogo, foi possível ouvir diversos cantos de protestos e xingamentos contra o presidente do São Paulo, que é alvo de um processo que pode gerar o impeachment.
A Polícia Civil investiga 35 saques em dinheiro realizados nas contas do São Paulo Futebol Clube entre janeiro de 2021 e novembro de 2025. As operações somam R$ 11 milhões, segundo relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) ao qual o UOL teve acesso.
As autoridades também investigam o motivo de o presidente do clube, Júlio Casares, ter recebido R$ 1,5 milhão em dinheiro em sua conta corrente