SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Luis Zubeldía passou por um procedimento cardiovascular, na tarde deste sábado (10), e vai retornar ao dia a dia do Fluminense "em até 15 dias".

Segundo nota do clube, Zubeldía passou "por uma angioplastia com stent". Ainda segundo o informe, o "procedimento foi bem sucedido".

O tempo de retorno do treinador ainda era dúvida. De acordo com o Tricolor, seria feita uma avaliação após a cirurgia para que tal prazo pudesse ser definido.

O Fluminense estreia no Campeonato Carioca na próxima quarta-feira (14). O time das Laranjeiras vai enfrentar o Madureira, às 19h, no Luso-Brasileiro.

O elenco tricolor iniciou a pré-temporada ontem (8), em reapresentação no CT Carlos Castilho. O grupo, inclusive, teve uma conversa com o treinador

Cano passa por cirurgia

O atacante Germán Cano também passou por cirurgia hoje (10). O jogador foi submetido a uma artroscopia no joelho direito e a previsão de alta médica era para o mesmo dia.

Veja notas do Fluminense

"O técnico Luis Zubeldía passou, na tarde deste sábado (10), por uma angioplastia com stent. O procedimento foi bem sucedido, mas a previsão de retorno às suas funções foi estendida para até 15 dias".

"Na manhã deste sábado (10/01), o atacante Germán Cano foi submetido a uma artroscopia no joelho direito. O procedimento foi bem sucedido e o atleta terá alta ainda hoje".