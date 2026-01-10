CAMPEONATO PAULISTA

Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo

1 - São Bernardo - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 - 0 - 4

2 - Santos - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 1 - 1

3 - Palmeiras - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1

4 - Guarani - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0

5 - Primavera - 1- 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0

6 - Botafogo-SP - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

6 - Bragantino - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

6 - Corinthians - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

6 - Mirassol - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

6 - Noroeste - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

6 - Ponte Preta - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

6 - São Paulo - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

6 - Velo Clube - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

14 - Novorizontino - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 - (-1)

15 - Portuguesa - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 - (-1)

16 - Capivariano - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 4 - (-4)


