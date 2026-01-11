(UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro dia de competições do Mundial Júnior de Surfe da WSL, disputado em Urbiztondo Beach, nas Filipinas, teve sentimentos distintos para o Brasil.

Enquanto Laura Raupp brilhou no feminino e garantiu vaga direta nas oitavas de final, os demais representantes terão que passar pela repescagem para seguir vivos na disputa.

LAURA RAUPP SE DESTACA

O grande destaque brasileiro do dia foi Laura Raupp, que confirmou a excelente fase que vive na carreira. A surfista fez o segundo maior somatório entre todas as mulheres, com 12,83 pontos, graças a notas 7,00 e 5,83, avançando diretamente às oitavas de final da competição.

Fiquei um pouco nervosa porque era a primeira bateria do campeonato, mas estar aqui pela segunda vez ajuda muito. Muitas das meninas que estão competindo neste domingo (11) não surfaram em condições grandes como as deste domingo (11), e eu pensei: 'Ok, eu sei lidar com isso', porque no ano passado surfei em um dia assim. Eu amo essa onda, então foi tipo: 'Vamos lá'. Estou realmente muito feliz por avançar nessa fase Laura Raupp

Laura é a atual campeã brasileira e sul-americana de surfe e também vive bom momento no Challenger Series, a divisão de acesso à elite. A brasileira ocupa atualmente a nona posição no ranking e ainda tem duas etapas pela frente ?Pipeline e Newcastle? na briga por uma vaga no Mundial de Surfe, que classifica as sete primeiras colocadas.

A outra brasileira na chave feminina, Luara Mandelli, terminou em terceiro lugar em sua bateria e caiu para a repescagem. A vencedora foi Janire Gonzalez Etxabarri, do País Basco, enquanto a japonesa Sumomo Sato também terá que disputar a repescagem.

DIA DIFÍCIL PARA OS HOMENS

No masculino, o dia foi mais complicado para o Brasil. Ryan Kainalo, Rickson Falcão e Gabriel Klaussner não conseguiram avançar diretamente e terão que disputar a repescagem em confrontos eliminatórios, no formato homem a homem.

Ryan Kainalo até apresentou um bom desempenho, somando 12,50 pontos, mas acabou superado pelo mexicano Lucas Cassity, que foi o grande nome do dia ao registrar o maior somatório da fase de abertura: 14,76.

Já Rickson Falcão, atual campeão sul-americano júnior, terminou sua bateria com 9,74 pontos, enquanto Gabriel Klaussner, vice-líder do QS da América do Sul, teve dificuldades e somou 5,73, ambos ainda com chances de classificação via repescagem.

PRÓXIMA CHAMADA

A próxima chamada do Mundial Júnior da WSL acontece neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília). As disputas têm transmissão ao vivo pelo YouTube, aplicativo e site oficial da WSL.