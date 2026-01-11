(UOL/FOLHAPRESS) - Autor de um golaço na estreia no Campeonato Mineiro 2026 na vitória do Pouso Alegre por 2 a 1 contra o Cruzeiro, o meio-campista Gabriel Tota tem nesse gol a marca do seu retorno ao futebol profissional.

Com passagem pelo Juventude na Série A em 2022, o atleta foi banido do futebol em 2023 após envolvimento em escândalo de manipulação de resultados para favorecer apostadores. A punição inicial era o banimento total, porém, em setembro, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) retirou a punição e o declarou reabilitado para voltar aos gramados.

Enquanto estava suspenso, o atleta jogou no futebol amador ganhando inclusive título regional com o Parnaíba, de Minas Gerais, e no segundo semestre foi jogador da Loud na Kings League, torneio de futebol de sete, marcando sete gols.

Após a partida, o meia do Pouso Alegre relembrou o período que ficou afastado do futebol.

Foi muito difícil (esse período sem jogar) porque tive que ter muita resiliência, mas graças a Deus consegui dar a volta por cima.