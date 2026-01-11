(UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras estreou em 2026 com uma vitória contra a Portuguesa com uma equipe bem alternativa. O elenco ainda não está fechado, o clube trabalha no mercado da bola para trazer reforços de peso, mas o técnico Abel Ferreira já sabe qual é a prioridade no momento: recuperar os diversos atletas no departamento médico.

O Alviverde teve uma série de baixas na estreia do Paulista contra a Portuguesa por problemas físicos, e preferiu gerir riscos para não ver nenhum jogador se lesionar no primeiro jogo do ano.

O QUE ACONTECEU

Abel Ferreira revelou que jogadores do Palmeiras sentiram problemas durante a pré-temporada e foram baixas contra a Lusa: Vitor Roque sofreu uma entorse no tornozelo, Flaco López teve uma gripe muito forte no fim da semana, Facundo Torres sentiu lesão na coxa esquerda, e o lateral-esquerdo Jefté sofreu uma lesão durante o jogo contra a Portuguesa (e deve virar baixa).

Além desses atletas, o Palmeiras tem no departamento médico Paulinho (cirurgia na perna direita), Lucas Evangelista (transição física), Felipe Anderson (entorse no tornozelo esquerdo) e Figueiredo (transição física).

Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez e Raphael Veiga também foram ausências na estreia do Palmeiras no Paulistão. A comissão técnica preservou os atletas para administrar energia neste início de temporada.

"Muitas coisas passaram ao longo do ano, muitas coisas passaram em jogos específicos, mas o Palmeiras estará sempre aberto a bons jogadores, àqueles jogadores que queiram jogar no Palmeiras naquelas posições que o Palmeiras entenda que deva ajustar. Mas estou muito satisfeito com o plantel que tenho atualmente. O que mais quero é que os jogadores que estão lesionados se recuperem o mais rapidamente possível", afirma o técnico alviverde.

Enquanto Abel não conta com os jogadores do DM, meninos da base ganham chances. O zagueiro Benedetti, o meio-campista Larson e o atacante Luighi, que marcou o gol da vitória, começaram a estreia no Paulistão como titulares. Além disso, Erick Belé recebeu uma oportunidade vindo do banco de reservas. O treinador palmeirense vai dar minutagem para esses garotos mostrarem serviço neste início de ano.

Até Bruno Rodrigues, que causou problemas com a direção durante as férias após a disputa de um torneio amador, recebeu minutos de Abel Ferreira. O atacante não conseguiu aproveitar os 10 minutos em que esteve em campo para justificar a aposta, e segue com futuro incerto no Alviverde.

O próximo compromisso do Palmeiras é na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Santos, na Arena Barueri.