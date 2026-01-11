SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Walter foi um dos principais destaques da temporada histórica do Mirassol em 2025. Ex-Corinthians, o goleiro não guarda mágoas do Alvinegro, pensa em novos voos no Leão Caipira e revela que cogitou se aposentar.

De acordo com o arqueiro, a chance de parar apareceu em 2024, quando ainda estava no Cuiabá. O Mirassol foi fundamental para manter Walter nos gramados por mais tempo, mesmo com 38 anos.

"Eu estou me cuidando, trabalhando no limite todos os dias. Ainda não penso em parar, pensava assim após 2024, mas agora eu não penso mais, vamos ver como as coisas caminham ano a ano. O que for para ser, estou pronto para escrever qualquer história", afirma Walter à reportagem.

GOSTINHO DE QUERO MAIS NO CORINTHIANS?

Perguntado sobre a passagem pelo Timão, Walter afirmou que tem enorme carinho pela torcida. Ele também não vê a falta de oportunidades como um problema.

Quando esteve em campo, o goleiro "deu o sangue" e isso, para ele, já é o suficiente. Ao todo, Walter disputou 80 jogos com a camisa do Corinthians, entre 2013 e 2020.

"Não ficou nenhum sentimento ruim, fiz o que tinha que fazer lá, mesmo não tendo tanto jogos pelo Corinthians. Meu carinho pelo torcedor é imenso, ali foi minha mudança de vida, tanto financeira quanto profissionalmente. Só tenho de agradecer ao Corinthians por tudo que ele me proporcionou. Dei a vida em todos os jogos que entrei, dei o sangue por cada ponto", explicou.

MELHOR FASE DA CARREIRA NO MIRASSOL

Walter chegou ao Leão Caipira no início do ano passado, após duas temporadas no Cuiabá, rebaixado para a Série B. Apesar do investimento baixo, comparado com outros gigantes da Série A, o Mirassol conseguiu terminar a liga na quarta posição.

Todos ficaram surpresos, menos o elenco do Mirassol. Segundo o goleiro, a adaptação foi fácil e todos entenderam que, com o esquema de Rafael Guanaes, as coisas dariam certo.

"Pelos trabalhos, pela dedicação de todos, pelo estilo de trabalho com muita competitividade que tinha, a gente sabia que isso uma hora ia dar certo, mas lógico que só o jogo para dizer se realmente tudo que estavam fazendo no treino ia dar certo. Grandes jogadores assimilaram bem o que o professor queria naquele momento, então a gente começou a acreditar fielmente que poderíamos conquistar coisas grandes. O trabalho do dia a dia nos deixava muito confiante", analisou.

Com o quarto lugar, o Mirassol se classificou diretamente para a fase de grupos da Libertadores e aguarda o sorteio. Walter entende o tamanho do desafio, mas frisa que a experiência do elenco pode fazer a diferença para que todos tenham os pés no chão.

"A maioria é experiente, temos grandes pessoas que trabalham no clube que já participaram de grandes competições. A Libertadores tem um 'glamour' maior para a equipe, mas eu acho que todos os jogadores sabem o que fazer", finalizou.

Walter já se apresentou ao Mirassol e realiza pré-temporada junto ao elenco. A estreia em 2026 está prevista para domingo, às 20h30, contra o São Paulo, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.