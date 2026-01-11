SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A participação da República Democrática do Congo na Copa Africana de Nações ficou marcada por causa de um torcedor: Kuka Muladinga.

TORCEDOR 'ESTÁTUA'

De pé em um banco, vestido com as cores da RD Congo, com braço direito levantado e imóvel como uma estátua. Foi assim que Kuka Muladinga assistiu a todos os jogos da seleção do seu país durante a competição que está sendo realizada no Marrocos.

A "estátua" é uma homenagem a um dos maiores nomes da história do país: Patrice Lumumba. Ele foi uma voz forte na luta do povo congolês pela independência, fundou o Movimento Nacional Congolês (MNC) e foi eleito primeiro-ministro em 1960, mesmo ano em que a nação conseguiu a independência da Bélgica ?antes, a RD Congo era chamada de Congo Belga.

Lumumba durou pouco como líder político. Um movimento separatista nacional, liderado por Moise Tshombe, contou com apoio do governo belga e de outras nações europeias. A ONU enviou tropas à RD Congo, mas elas se aliaram ao discurso contra Lumumba, que sofreu um golpe de Estado ? liderado pelo coronel Joseph Mobutu, chefe do exército e que mais tarde viria a ser um ditador.

Lumumba foi preso, torturado e morto em fuzilamento realizado no dia 17 de janeiro de 1961. O corpo foi dissolvido em ácido, restando apenas alguns dentes. Estados Unidos, Bélgica e Reino Unido reconheceram ? já nos anos 2000 ? a conspiração para a captura e morte de Lumumba. Um dos dentes recolhidos foi entregue à família dele em 2022.

A pose feita por Muladinga é a mesma de Lumumba em uma estátua localizada em Kinshasa, capital da RD Congo. O torcedor, inclusive, "copiou" as vestimentas e o cabelo do mártir para fazer a homenagem.

A homenagem de Kuka Muladinga a Lumumba na Copa Africana acabou na última terça-feira. A RD Congo foi eliminada pela Argélia nas oitavas de final do torneio, com um gol marcado já no final da prorrogação. O torcedor abaixou o braço lentamente e chorou após a queda da seleção.

COMEMORAÇÃO POLÊMICA

Mohamed Amoura, jogador da Argélia, provocou o torcedor congolês após o gol da classificação argelina. Ele imitou o gesto do braço erguido e, depois, se deitou no gramado.

A cena viralizou e não caiu bem. Posteriormente, Amoura publicou uma nota nas redes sociais e se desculpou pela provocação. Ele disse não saber sobre a representatividade do gesto e da imitação.

Quero esclarecer uma coisa: naquele momento, eu não sabia o que a pessoa ou o símbolo presente na arquibancada representava. Simplesmente quis fazer uma brincadeira, em um espírito de boa-fé, sem nenhuma má intenção nem vontade de provocar quem quer que seja.

Respeito a RD Congo e sua seleção. Sinceramente, desejo a eles o melhor e espero que se classifiquem para a Copa do Mundo. Se minha atitude pôde ser mal compreendida, lamento sinceramente, pois não era absolutamente minha intenção.Amoura, no Instagram

'ESTÁTUA' NA COPA?

Kuka Muladinga pode levar a imitação de Patrice Lumumba para a Copa do Mundo. Entretanto, a seleção terá de fazer sua parte e passar pela repescagem mundial, que será realizada em março, no México.

A RD Congo já está na "final" por uma vaga na Copa e espera o vencedor do confronto entre Jamaica e Nova Caledônia. Se conseguir se classificar, a seleção africana ficará no Grupo K, ao lado de Portugal, Colômbia e Uzbequistão.

COPA AFRICANA

No sábado foram definidos os dois últimos semifinalistas do torneio e a disputa para quem fará a final da competição continental será na quarta-feira. Confira os duelos:

14h - Senegal x Egito

17h - Nigéria x Marrocos