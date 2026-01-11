O torcedor do Cruzeiro presente no Mineirão no último sábado (10) viveu emoções distintas. Primeiro, a empolgação pela contratação do meia Gerson, que foi apresentado com festa aos mais de 35 mil presentes no estádio. Depois, a frustração pela derrota por 2 a 1 para o Pouso Alegre, pela rodada de abertura do Campeonato Mineiro.

Gerson foi ao gramado acompanhado de familiares e de Pedro Loureiro, principal acionista da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro. O meia vestiu a camisa 97, alusiva ao ano da conquista da última Libertadores pela Raposa (1997). O contrato assinado pelo atleta de 28 anos, que veio do Zenit, da Rússia, e foi multicampeão pelo Flamengo, vale até 2030. O clube não divulgou valores, mas trata a negociação como "histórica para o futebol brasileiro".

Com a bola rolando, porém, o Pouso Alegre precisou de apenas quatro minutos para estragar a festa celeste, com Alexandre. Na etapa final, aos dez, o também meia Gabriel Tota ampliou para o time visitante, no retorno aos gramados após dois anos e dois meses eliminado do futebol por envolvimento em esquemas de manipulação de resultados. Ele não atuava desde maio de 2023, quando defendia o Ypiranga-RS.

Nos acréscimos, o lateral Kauã Prates descontou, mas não foi suficiente para evitar a derrota na estreia de Tite no comando do Cruzeiro. O treinador levou a campo um time alternativo, formado por jogadores da base, reservas e que retornaram de empréstimo.

Mais três jogos movimentaram a primeira rodada do Campeonato Mineiro. Na partida que abriu o Estadual, Uberlândia e Tombense não saíram do zero no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Mesmo placar de URT e North no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG). Já o Democrata superou o Itabirito no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), por 1 a 0.

Deu Verdão no clássico das colônias

A primeira rodada do Campeonato Paulista já reservou um clássico entre as colônias lusitana e italiana de São Paulo para a noite de sábado. Melhor para o Palmeiras, que venceu a Portuguesa por 1 a 0 no Canindé.

O gol dos atuais vice-campeões saiu dos pés de Luighi, aos sete minutos da etapa final. O também atacante Igor Torres, da Lusa, foi expulso três minutos antes de o Verdão sair na frente. O volante Marlon Freitas, ex-Botafogo, fez a estreia na equipe dirigida por Abel Ferreira, que escalou um time misto.

Em outro confronto, Guarani e Primavera empataram por 1 a 1 no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). O zagueiro Raphael Rodrigues, aos 20 minutos do segundo tempo, abriu o placar para o Bugre, mas o atacante Josiel, aos 50, evitou a derrota do Fantasma, estreante na elite do Paulistão, marcando o primeiro gol do clube de Indaiatuba (SP) na primeira divisão.