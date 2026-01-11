SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em reta final de vínculo com o Al-Ittihad, o volante Fabinho falou sobre seu futuro e admitiu que quer "experimentar coisas novas" na carreira. Ele deu entrevista ao jornal Marca.

O jogador de 32 anos já pode assinar um pré-contrato sem custos com qualquer equipe. O atual acordo com os sauditas expira no final de junho, e até agora não há conversas por renovação.

Consultado recentemente pelo Palmeiras, Fabinho disse que não tem "pressa" para definir seu futuro. Na entrevista ao Marca, no entanto, ele citou a Europa -mais especificamente a Espanha- como uma de suas preferências.

Ele disse ainda que quer "experimentar coisas novas" na carreira. A questão familiar também será uma das prioridades da escolha do atleta, que chegou a atuar pelo time B do Real Madrid assim que deixou o Brasil, ainda aos 19 anos.

Não tenho pressa para resolver minha situação, mas sei que nas próximas semanas terei que ver opções com meu agente. Sou muito feliz no Al-Ittihad e tenho que valorizar tudo. Gostaria de voltar para a Europa, agora ou no futuro. Quero experimentar coisas novas. Na Espanha, joguei 20 minutos, mas seria algo novo também. A verdade é que tenho a ilusão de voltar para a Espanha, mas estou calmo e vou ver o que é melhor para minha família e para mim Fabinho, ao Marca