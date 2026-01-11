(UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Almada voltou a ganhar protagonismo no Atlético de Madrid justamente em meio ao interesse do Palmeiras. O meia-atacante argentino foi testado como titular por Diego Simeone no último treino antes do duelo contra o Deportivo La Coruña, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa do Rei, em Riazor, segundo o jornal espanhol Marca.

O QUE ACONTECEU

Almada atuou pelo lado esquerdo do meio-campo na primeira formação ensaiada pelo técnico argentino, ao lado de Johnny Cardoso e Marcos Llorente, em um time que ainda contou com Raspadori pela direita, Baena como meia central e Griezmann no comando do ataque. O treino foi o penúltimo antes da partida, o que reforça a possibilidade de o argentino iniciar o confronto entre os titulares.O espaço dado por Simeone acontece em um momento de indefinição sobre o futuro de Almada. No Brasil, o Palmeiras monitora a situação do jogador e já demonstrou interesse em sua contratação. O UOL apurou anteriormente que o clube paulista, no entanto, não aceita pagar 20 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões) por apenas 50% dos direitos econômicos, valor pedido pelo Atlético de Madrid para abrir negociação.

Nos moldes desejados pelo clube espanhol, Almada estaria avaliado em 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 249 milhões), cifra considerada elevada pela diretoria alviverde. A estratégia do Palmeiras passa por tentar negociar esses valores ou discutir um modelo diferente de negócio para viabilizar a operação.Vale ressaltar que o Atlético ainda pode promover mudanças na equipe, já que o treino teve controle de carga e atletas trabalhando em intensidades diferentes.