SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior terminou na tarde deste domingo (11), e 64 dos 128 clubes seguem vivos na luta rumo ao título.

A 2ª fase começa nesta segunda-feira (12) com direito a clássico. Tradicionais clubes do estado que sedia o torneio, Juventus e Nacional foram colocados lado a lado na etapa eliminatória. Atual campeão, o São Paulo também enfrentará um adversário local: a Portuguesa.

Dos 22 estreantes na Copinha, seis passaram de fase: Águia-PA, Athletic, Guanabara City, IAC, Independente e Meia Noite.

Não houve grandes zebras em relação aos times grandes. Dos clubes da Série A, apenas o Remo e o Coritiba foram eliminados na fase de grupos.

A partir de agora, os jogos são únicos, e quem vencer passa de fase. Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão ficará para as penalidades máximas.

OS JOGOS DA 2ª FASE

12/01 - Cruzeiro x Meia Noite (11h)

12/01 - Botafogo-SP x Vasco (14h45)

12/01 - Bahia x Atlético-PI (15h)

12/01 - Grêmio x Atlético-BA (15h15)

12/01 - Santos x Cuiabá (17h30)

12/01 - América-MG x Inter de Limeira (18h)

12/01 - Goiás x Mirassol (18h30)

12/01 - Athletico x Ceará (18h45)

12/01 - Prudente x Osasco Sporting (19h)

12/01 - Guanabara City x Tuna Luso (19h)

12/01 - Chapecoense x Votuporanguense (19h)

12/01 - Ferroviária x Real Brasília (19h)

12/01 - Athletic x XV de Jaú (20h)

12/01 - Ponte Preta x Francana (20h30)

12/01 - Sport x América-RN (21h)

12/01 - Corinthians x Guarani (21h20)

13/01 - Bragantino x Comercial de Tietê (ainda sem horário)

13/01 - Canaã x Figueirense (ainda sem horário)

13/01 - São Paulo x Portuguesa (ainda sem horário)

13/01 - Operário-PR x Independente-AP (ainda sem horário)

13/01 - Juventude x Águia-PA (ainda sem horário)

13/01 - Botafogo x São José-SP (ainda sem horário)

13/01 - Fortaleza x Novorizontino (ainda sem horário)

13/01 - IAC x União Mogi (ainda sem horário)

13/01 - Fluminense x Referência (ainda sem horário)

13/01 - Ituano x Água Santa (ainda sem horário)

13/01 - Palmeiras x Vitória (ainda sem horário)

13/01 - Flamengo-SP x Monte Roraima (ainda sem horário)

13/01 - Audax x Santo André (ainda sem horário)

13/01 - Ibrachina x Atlético-MG (ainda sem horário)

13/01 - Retrô x Inter (ainda sem horário)

13/01 - Nacional-SP x Juventus (ainda sem horário)