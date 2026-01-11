Quatro jogos encerraram a fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste domingo (11). Já classificados ao mata-mata, Fluminense e Palmeiras mantiveram os 100% de aproveitamento, enquanto Água Santa e Monte Roraima garantiram as últimas duas vagas à etapa seguinte da maior competição sub-20 do país.

A próxima fase da Copinha começa nesta segunda-feira (12), com 16 jogos. O encontro entre Cruzeiro e Meia Noite, no Estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista (SP), abre o mata-mata às 11h (horário de Brasília). Maior vencedor do torneio, com 11 títulos, e atual vice-campeão, o Corinthians enfrenta o Guarani no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP), a partir das 21h20.

Confira, abaixo, os horários e locais dos demais jogos desta segunda:

14h45 - Botafogo-SP x Vasco - Mário Lima Santos, em Brodowski (SP)

15h - Bahia x Atlético-PI - Teixeirão, em São José do Rio Preto (SP)

15h15 - Grêmio x Atlético-BA - Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul (SP)

17h30 - Santos x Cuiabá - Luisão, em São Carlos (SP)

18h - América-MG x Inter de Limeira - Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP)

18h30 - Goiás x Mirassol - Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo (SP)

18h45 - Athletico-PR x Ceará - Adhemarzão, em Araçatuba (SP)

19h - Ferroviária x Real Brasília - Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

19h - Guanabara City x Tuna Luso - José Vessi, em Cravinhos (SP)

19h - Chapecoense x Votuporanguense - Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP)

19h - Grêmio Prudente x Osasco Sporting - Prudentão, em Presidente Prudente (SP)

20h - Athletic-MG x XV de Jaú - Tonicão, em Assis (SP)

20h30 - Ponte Preta x Francana - Lanchão, em Franca (SP)

21h - Sport x América-RN - Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo (SP)

Flu e Verdão com campanha perfeita

Três jogos, três vitórias. Foi assim que Fluminense e Palmeiras se despediram da primeira fase da Copinha. Pelo Grupo 25, o Tricolor enfrentou o Sfera no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana do Parnaíba (SP), e ganhou por 2 a 1. Os Moleques de Xerém terão pela frente o Referência na próxima etapa da competição.

O resultado foi celebrado pelo Água Santa, que venceu o Brasiliense mais cedo, no mesmo local, por 2 a 1. O Netuno, como é conhecido o clube do ABC Paulista, classificou-se ao lado do Fluminense e enfrentará o Ituano na segunda fase.

O Flu abriu o marcador contra o Sfera antes do primeiro minuto de bola rolando, com William Lopes batendo rasteiro, da entrada da área. O time da casa buscou o empate aos 31, com Borba, em chute no ângulo esquerdo. Aos 43 minutos, o também atacante Isack Gabriel, de pênalti, garantiu a vitória dos cariocas e eliminou a equipe de Santana do Parnaíba, que precisava ganhar para se classificar e eliminar o Água Santa.

Na Arena Barueri, pelo Grupo 27, o Palmeiras desencantou no segundo tempo para derrotar o Remo, por 3 a 0. Aos oito minutos, Juliano finalizou no meio da área e abriu o placar. Aos 16, Juan Gabriel concluiu na saída do goleiro e aumentou a vantagem. Por fim, aos 35 minutos, o também atacante Sorriso deu números finais ao confronto. O adversário do Verdão no mata-mata será o Vitória.

O triunfo do Palmeiras, que é bicampeão da Copinha, garantiu a classificação do Monte Roraima, que venceu o Batalhão por 3 a 2 no primeiro jogo do dia na Arena. A equipe de Boa Vista, segunda colocada do Grupo 27, terá como rival o Flamengo de Guarulhos.

Sexteto 100% e Colorado no sufoco

No último sábado (10), 28 partidas definiram a situação de 14 grupos. Destaque para Santos, São Paulo, Red Bull Bragantino, Ituano, Botafogo e Fortaleza, que finalizaram as respectivas participações na primeira fase com 100% de aproveitamento.

Atual campeão, o Tricolor foi responsável pela maior goleada: 6 a 1 no Real Soccer no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), pelo Grupo 19. O Glorioso também atropelou: 5 a 0 sobre o Taubaté no Joaquinzão, casa do adversário do interior paulista, pelo Grupo 22.

O Atlético-MG poderia ser outro a terminar a primeira fase com a campanha perfeita, mas perdeu do Audax por 3 a 0 no Estádio José Liberatti, em Osasco (SP). A equipe da casa finalizou o Grupo 29 na liderança, à frente do Galo, que já estava classificado e avançou na segunda posição.

Outro clube tradicional a tropeçar, mas conseguir um lugar no mata-mata foi o Internacional. Segundo maior campeão da Copinha, com cinco títulos, ao lado de São Paulo e Fluminense, o Colorado sofreu 3 a 0 do Nacional no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, mas se beneficiou do tropeço da Portuguesa Santista, que foi superada pelo CSE por 1 a 0, mais cedo, no mesmo local.

Confira, abaixo, os demais confrontos pela segunda fase, que ainda terão datas, locais e horários definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Red Bull Bragantino x Comercial de Tietê

Canaã-DF x Figueirense

São Paulo x Portuguesa

Operário-PR x Independente-AP

Juventude x Águia de Marabá

Botafogo x São José

Fortaleza x Novorizontino

Itaquá x União Mogi

Audax x Santo André

Ibrachina x Atlético-MG

Retrô x Internacional

Nacional x Juventus

