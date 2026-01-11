SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo atuando com time reserva, o Palmeiras dominou o Remo sob um calor de 32º C neste domingo (11), venceu por 3 a 0 e fechou a 1ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior na liderança do Grupo 27. Juliano, Juan Gabriel e Sorriso marcaram na Arena Barueri.
O resultado deixou os paulistas com 9 pontos e ainda com 100% de aproveitamento na competição ?foram 15 gols marcados e apenas dois sofridos em três embates. O time paraense, por sua vez, estacionou nos 3 pontos e está eliminado.
O Palmeiras vai encarar o Vitória, vice-líder do Grupo 28, na próxima fase. O Monte Roraima, que se classificou ao lado dos paulistas, medirá forças com o Flamengo-SP. A FPF vai divulgar data e local da partida nas próximas horas.
COMO FICOU O GRUPO 27?
1 - Palmeiras: 9 pontos
2 - Monte Roraima: 6 pontos
3 - Remo: 3 pontos
4 - Batalhão: 0 ponto
COMO FOI O JOGO
O Remo resistiu ao Palmeiras e ao calor para ir ao intervalo com o empate no placar. A equipe paraense, que foi salva por uma falta de ataque em gol anulado de Hallerandrio, sofreu com as investidas de Felipe Teresa, Davi Góes e Kauã Lira, mas conseguiu segurar o 0 a 0 aos trancos e barrancos antes de ir para os vestiários.
O alviverde voltou para o 2º tempo mais calibrado e conseguiu traduzir a superioridade em gols. Primeiro, Juliano abriu o placar em lance que nasceu de cruzamento da esquerda. Depois, foi a vez de Juan Gabriel ficar cara a cara com o goleiro e balançar as redes. Sorriso ainda deixou o dele já na casa dos 35 minutos.