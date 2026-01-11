SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Matheus Pereira, meio-campista de 27 anos que pertence ao Fortaleza, acertou com o Corinthians para a temporada de 2026.

O Corinthians fechou negócio por empréstimo com opção de compra e pagará todo o salário do jogador. A informação da negociação foi divulgada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

Matheus Pereira, que atua em diferentes funções no meio de campo, será o segundo reforço do alvinegro no ano ?o zagueiro Gabriel Paulista abriu a fila. O meio-campista é homônimo do camisa 10 do Cruzeiro, que deve renovar com a equipe mineira.

O vínculo do atleta do Fortaleza com os paulistas será válido até o final da atual temporada. Ele deverá ser anunciado nos próximos dias.

O meio-campista é formado justamente do Corinthians. Matheus Pereira se destacou na base, mas atuou apenas duas vezes no time profissional, ainda em 2015.

O jogador foi vendido ao Empoli em 2016 e rodou por diferentes clubes da Europa. O paulista, que chegou a defender o Barcelona B, atuou também por equipes como Juventus, Dijon e Eibar antes de voltar ao Brasil.

Matheus Pereira chegou ao Fortaleza em julho e, desde então, entrou em campo em 20 partidas ?foram dois gols marcados e três assistências no período.

