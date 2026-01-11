SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo válido pela terceira fase da Copa da Inglaterra, o Manchester United foi derrotado pelo Brighton por 2 a 1, neste sábado (10), no Old Trafford, e acabou eliminado de forma precoce da competição.
Atuando em casa, os Red Devils não conseguiram impor seu jogo e viram os Seagulls garantirem a classificação com gols de Brajan Gruda e de Danny Welbeck, formado nas categorias de base do clube. A equipe comandada por Darren Fletcher descontou no apagar das luses com Benjamin Sesko.
Vivendo momento irregular na temporada, o United entrou diretamente nesta fase do torneio na tentativa de embalar após campanha de altos e baixos na Premier League, onde ocupava a sétima colocação. Os Red Devils enfrentaram o Manchester City no Old Trafford na próxima rodada da liga, enquanto o Brighton, 11º colocado, duela contra Bournemouth em casa.
Como foi o jogo
O Manchester United começou a partida pressionando e criou boas chances logo nos primeiros minutos. Aos dois, Matheus Cunha lançou Diogo Dalot, que saiu cara a cara com Jason Steele, mas finalizou praticamente em cima do goleiro, que fez grande defesa. Pouco depois, aos sete minutos, o arqueiro do Brighton voltou a aparecer ao espalmar para escanteio a cobrança de falta de Bruno Fernandes, batida no canto esquerdo após jogada ensaiada com Kobbie Mainoo.
Apesar do início dominante dos donos da casa, quem foi eficiente foi o Brighton. Aos 12 minutos, Danny Welbeck avançou pela esquerda e cruzou na área; Georginio Rutter cabeceou, Lisandro Martínez salvou em cima da linha, mas Brajan Gruda aproveitou a sobra para empurrar para as redes e abrir o placar no Old Trafford.
O United ainda tentou reagir antes do intervalo. Nos acréscimos, Matheus Cunha fez bela jogada individual e bateu cruzado, com a bola passando muito perto da trave.
Na etapa final, os Seagulls foram letais novamente. Aos 19 minutos, Gruda encontrou Welbeck entre as linhas de marcação; o atacante dominou já dentro da área e soltou uma pancada no canto superior, sem chances para Senne Lammens, ampliando a vantagem do Brighton. O United seguiu buscando o ataque, mas parou em mais uma boa atuação de Jason Steele, que aos 36 minutos defendeu com segurança a finalização de Benjamin, garantindo o resultado para os visitantes.
Já na reta final, aos 40 minutos, os Red Devils conseguiram descontar. Bruno Fernandes cobrou escanteio fechado pela esquerda, a bola foi no segundo pau e Benjamin Sesko subiu mais que a marcação para cabecear no cantinho, diminuindo o prejuízo. Apesar da pressão nos minutos finais, o Manchester United não conseguiu o empate e acabou eliminado em casa. Pouco depois, aos 43, o Brighton ficou com um jogador a menos após Shea Lacey receber o segundo cartão amarelo e ser expulso, mas conseguiu segurar a pressão nos minutos finais e garantir a classificação fora de casa.