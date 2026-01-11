SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona é o campeão da Supercopa da Espanha, e com brilho de jogador brasileiro! A equipe catalã venceu o rival Real Madrid neste domingo (11), no King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita, por 3 a 2, e levantou a taça pela 16ª vez.
Raphinha marcou duas vezes, o primeiro e o terceiro, foi o grande nome da partida e confirmou a fama de "carrasco" do Real Madrid. Lewandowski fez o outro do Barça. Vinicius Júnior, com um golaço, encerrou jejum que durava 16 jogos -ele e Gonzalo García balançaram a rede para a equipe de Xabi Alonso.
Com um jogador a mais nos acréscimos, o Real Madrid fez pressão no fim, mas parou nas defesas de Joan García.
Esta foi a quarta vez consecutiva que os rivais decidiram a Supercopa da Espanha. O Madrid venceu em 2024, enquanto o time catalão venceu em 2023, 2025 e 2026.
Além de Raphinha e Vini Jr, o duelo contou também com o brasileiro Rodrygo, que bateu o escanteio que gerou o segundo gol do Real Madrid. Éder Militão, zagueiro dos merengues, se recupera de uma lesão na perna esquerda.
O Barcelona volta a campo na quinta-feira, contra o Racing Santander, pela Copa do Rei. O Real, pela mesma competição, enfrenta o Albacete no dia anterior.
Barcelona melhor
O Real Madrid começou o jogo com Mbappé, uma das estrelas do time, no banco de reservas. O francês recuperou-se recentemente de uma entorse no joelho esquerdo, o que motivou a opção de Xabi Alonso.
O jogo começou com o Barcelona tendo mais a bola, e o Real Madrid buscando algumas "espetadas", principalmente pelas pontas. Vinicius Júnior chegou perto de abrir o placar em um desses avanços em velocidade, mas sem mais novas chances.
O Barcelona, com boa movimentação, passou a ter facilidade para achar espaços na marcação adversária. O trio Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski fez Courtois trabalhar, e não foi pouco. Em uma dessas investidas, Raphinha recebeu com liberdade, avançou, encarou a marcação e bateu de esquerda para abrir o placar.
O Real pareceu ter sentido o gol, e a partir daí houve uma "blitz" do Barcelona, que empilhou oportunidades, mas não conseguiu ampliar a vantagem.
Chuva de gols nos acréscimos
Em meio à pressão do Barcelona, e com o primeiro tempo caminhando para o fim, apareceu Vinicius Júnior. O brasileiro acelerou pela ala esquerda, deu uma caneta em Jules Koundé, fez fila na marcação rival, entrou na área e finalizou para empatar, aos 46 minutos do 1º tempo.
A torcida merengue ainda celebrava quando Pedri achou Lewandowski no meio da zaga adversária. O atacante dominou e deu um bonito toque por cima de Courtois para colocar o Barça na frente de novo.
Mas ainda havia tempo por mais. Após cobrança de escanteio de Rodrygo, Dean Huijsen cabeceou, a defesa do Barcelona tirou em cima da linha. A bola sobrou para Gonzalo García que, mesmo desequilibrado, finalizou. A bola ainda tocou no travessão e na trave antes de ir para a rede.
Tempo fechou
O segundo tempo começou com uma postura diferente do Real Madrid. Os comandados de Xabi passaram a ter mais a bola e criar tramas mais perigosas, em uma mudança de estratégia diante do que se viu no primeiro tempo. O Barcelona, por outro lado, passou a ter um pouco mais de dificuldade na transição entre os setores.
O clássico ficou "pegado" quando Assencio fez falta dura em Pedri. Jogadores dos dois times se encararam e rolou até um empurra-empurra, que terminou com Valverde e García punidos com cartão.
Raphinha de novo e expulsão
O jogo ficou com as ações equilibradas, e aberto para os dois times. Raphinha, porém, voltou a aparecer. O brasileiro recebeu na frente da área, dominou e bateu, mesmo escorregando. A bola desviou na zaga e foi parar na rede.
Xabo Alonso, então, chamou Mbappé para tentar mudar o panorama desfavorável que o jogo apresentava ao Real Madrid. O francês até buscou tramas no setor ofensivo, e provocou a expulsão de Dejong. Após roubar a bola de Yamal, ele recebeu carrinho de Dejong, que recebeu o vermelho diretamente.
Com um a mais, o Real Madrid foi para o tudo ou nada nos acréscimos. Carreras, na reta final, bateu e viu Joan Garcia pegar em cima da linha. No último lance, Asencio cabeceou e também parou no goleiro.
Gols e lances importantes
Quase. Aos 13 minutos do 1º tempo, Rodrygo fez o corta luz e bola sobrou para Vinícius Júnior, que acelerou pela esquerda, mas finalizou sem força. Joan García defendeu.
Pegou. Aos 26 minutos do 1º tempo, Yamal fez boa jogada pela direita, cruzou e a zaga afastou. No rebote, Raphinha soltou o pé e Courtois defendeu.
Por cima. Aos 33 minutos do 1 tempo, Pedri cruzou e Fermín López chegou batendo, mas mandou por cima.
Para fora. Aos 34 minutos do 1º tempo, Yamal achou Raphinha nas costas da defesa. O brasileiro, na frente de Courtois, porém, pegou mal na bola e mandou para fora.
1x0. Aos 35 minutos do 1º tempo, Raphinha recebeu em velocidade, encarou a marcação e bateu de perna esquerda, mandando no cantinho.
1x1. Aos 46 minutos do 1º tempo, Vinícius Júnior avançou em velocidade pela esquerda, fez fila, invadiu a área e empatou.
2x1. Aos 48 minutos do 1º tempo, Lewandowski recebe no meio da zaga e toca por cima de Courtois.
2x2. Aos 50 minutos do 1º tempo, Ganzalo aproveita rebote após defesa do Barcelona tirar a bola em cima da linha, finaliza e empata novamente.
3x2. Aos 27 minutos do 2º tempo, a bola chega a Raphinha, que bateu com o pé direito mesmo escorregando. A bola desviou na zaga e foi parar na rede.
FICHA TÉCNICA
BARCELONA 3 X 2 REAL MADRID
Competição: Supercopa da Espanha - final
Data e hora: 11 de janeiro de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: King Abdullah Sports City, em Jidá (Arábia Saudita)
Árbitro: José Luis Munuera Montero
Auxiliares: Iñigo Prieto e Antonio Martínez
VAR: Daniel Trujillo
Cartões amarelos: Eric García, Pedri (BAR); Asencio, Valverde, Carreras (RMA)
Cartão vermelho: Dejong, do Barcelona, aos 45'/2ºT
Gols: Raphinha, do Barcelona, aos 35'/1ºT; Vinicius Júnior, do Real Madrid, aos 46'/1ºT; Lewandowski, do Barcelona, aos 48'/1ºT; Gonzalo García, do Real Madrid, aos 50'/1ºT; Raphinha, do Barcelona, aos 27'/2ºT
Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Eric Garcia (Gerard Martín), Pau Cubarsí e Alex Baldé; Frenkie de Jong, Fermín López (Dani Olmo) e Pedri; Lamine Yamal (Ronald Araujo), Raphinha (Rashford) e Lewandowski (Ferrán Torres). Técnico: Hansi Flick
Real Madrid: Courtois; Valverde (Güler), Asencio, Huijsen (Alaba) e Carreras; Tchouaméni, Camavinga (Ceballos) e Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García (Mbappé) e Vini Jr. (Mastantuono). Técnico: Xabi Alonso