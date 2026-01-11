SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com dois gols do brasileiro Raphinha, o Barcelona derrotou o Real Madrid na final e venceu seu 16º título da Supercopa da Espanha, neste domingo (11), por 3 a 2.
A partida, disputada em Jedá, na Arábia Saudita, foi a quarta vez seguida em que o título foi decidido em um clássico entre as duas equipes, que vinham se alternando nas vitórias: o Barcelona vencera em 2023 e 2025, enquanto o Real Madrid levou a taça em 2024.
Com Kylian Mbappé no banco, o Real falhou primeiro e, em erro da defesa deu a chance para Raphinha marcar o primeiro gol da partida, aos 35 minutos do primeiro tempo.
Os três gols seguintes viriam nos acréscimos da primeira etapa, e em rápida sucessão: o também brasileiro Vinicius Junior fez seu primeiro gol em 17 partidas aos 46 minutos, mas Lewandowski recuperou a dianteira do Barcelona logo aos 48. Dois minutos depois, Gonzalo García deixou tudo igual novamente.
Já a segunda etapa foi mais assentada, com algumas faltas logo no início, mas sem gols. O desempate viria somente aos 27 minutos, quando Raphinha mais uma vez marcou em sobra de tabela entre Ferrán Torres e Dani Olmo.
Aos 45 do segundo tempo, Frenkie de Jong foi expulso após entrada dura em Mbappé, que entrara na partida 15 minutos antes.
O time azul-grená continua isolado como o maior vencedor da Supercopa, com 16 títulos. O Real Madrid está atrás, com 13. Esta também é a oitava vitória em oito finais do técnico alemão Hansi Flick.
FICHA TÉCNICA
BARCELONA 3 X 2 REAL MADRID
Competição: Supercopa da Espanha - final
Data e hora: 11 de janeiro de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: King Abdullah Sports City, em Jidá (Arábia Saudita)
Árbitro: José Luis Munuera Montero
Auxiliares: Iñigo Prieto e Antonio Martínez
VAR: Daniel Trujillo
Cartões amarelos: Eric García, Pedri (BAR); Asencio, Valverde, Carreras (RMA)
Cartão vermelho: Dejong, do Barcelona, aos 45'/2ºT
Gols: Raphinha, do Barcelona, aos 35'/1ºT; Vinicius Júnior, do Real Madrid, aos 46'/1ºT; Lewandowski, do Barcelona, aos 48'/1ºT; Gonzalo García, do Real Madrid, aos 50'/1ºT; Raphinha, do Barcelona, aos 27'/2ºT
Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Eric Garcia (Gerard Martín), Pau Cubarsí e Alex Baldé; Frenkie de Jong, Fermín López (Dani Olmo) e Pedri; Lamine Yamal (Ronald Araujo), Raphinha (Rashford) e Lewandowski (Ferrán Torres). Técnico: Hansi Flick
Real Madrid: Courtois; Valverde (Güler), Asencio, Huijsen (Alaba) e Carreras; Tchouaméni, Camavinga (Ceballos) e Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García (Mbappé) e Vini Jr. (Mastantuono). Técnico: Xabi Alonso