SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou, na tarde deste domingo (11), o seu primeiro reforço para a temporada de 2026. Trata-se do meia-atacante colombiano Johan Rojas, de 23 anos, que estava no Monterrey, do México.

O Vasco confirmou a chegada de Johan Rojas, que já estava no Rio de Janeiro desde a última quinta-feira (8). Após passar por exames médicos, ele assinou um contrato de empréstimo válido até o fim de 2026, com opção de compra.

Ao site do Vasco, Rojas, que iniciou a carreira no La Equidad, da Colômbia, e, além do Monterrey, também tem passagem pelo Necaxa, do México, já falou como jogador vascaíno.

"Muito motivado desde a primeira vez que recebi o contato para vir ao Vasco. É uma grande oportunidade para o meu futuro e não pensei duas vezes para estar em um grande clube. Que esperem o melhor de mim, 100% profissionalismo antes de tudo. Com muita motivação, um grande passo na minha carreira e esperamos conquistar os objetivos", disse Johan Rojas.

Na última temporada, emprestado ao Necaxa, Rojas disputou 30 partidas, com dois gols e duas assistências.

Além de Rojas, o Vasco também está perto de anunciar mais um reforço: o zagueiro Alan Saldivia, que estava no Colo-Colo, do Chile. Ele desembarcou no Rio de Janeiro na última sexta-feira.