Maior vencedor do Campeonato Baiano e atual campeão, o Bahia iniciou bem a caminhada em busca do 52º título estadual. Liderado pelo jovem atacante Ruan Pablo, de 17 anos, que tem multa contratual de 200 milhões de euros (R$ 1,25 bilhão) para o futebol do exterior, o Esquadrão de Aço derrotou o Jequié por 4 a 2 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, em parceria com a TVE Bahia.

Assim como o Vitória, que estreou empatando sem gols com o Atlético-BA no último sábado (10), no Barradão, também na capital, o Bahia utilizará o Estadual para dar espaço a jogadores que voltaram de empréstimo ou são pouco aproveitados pelo técnico Rogério Ceni, pois os principais atletas do elenco profissional iniciaram a pré-temporada há menos de uma semana. Oportunidade, por exemplo, para o goleiro João Paulo, que chegou do Santos em agosto e ainda não tinha estreado.

Revelações das categorias de base também devem ganhar chances. O trio ofensivo escalado para enfrentar o Jequié tem média de idade de 17 anos, reunindo Kauê Furquim (veio do Corinthians em agosto), Ruan Pablo e Dell - apelidado de "Haaland do Sertão", por conta do faro de gol e da semelhança física com o centroavante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, da Inglaterra. Os dois últimos defenderam a seleção brasileira sub-17 no Campeonato Mundial da categoria do ano passado.

Com seis minutos, o Esquadrão pulou na frente do marcador. Após jogada individual, Dell finalizou e a bola explodiu na marcação. A sobra caiu nos pés de Jota, que retornou ao clube após empréstimo ao Criciúma. O volante de 21 anos, revelado na base tricolor, bateu da entrada da área, no canto direito do goleiro André Lucas.

Aos poucos, o Jequié tentou se soltar e conseguiu o empate aos 23 minutos. O lateral Erick Daltro lançou a partir do campo defensivo, às costas do lateral Zé Guilherme. O meia João Grilo ganhou na velocidade e bateu cruzado, acertando a trave. Na sobra, o atacante Tiago Recife, sem goleiro, completou para as redes.

Começou, então, o show da joia tricolor. Aos 35, Dell foi desarmado e a bola sobrou na esquerda com Zé Guilherme, que achou Pedrinho na entrada da área. O meia chutou, André Lucas deu rebote e Ruan Pablo apareceu para fazer o segundo do Bahia. Seis minutos depois, Jota recebeu na direita e cruzou rasteiro para Dell, que concluiu de primeira. O goleiro do Jequié fez a defesa, mas, novamente, viu Ruan Pablo aproveitar para marcar mais um.

Na etapa final, o ritmo das equipes caiu. O Jequié, melhor fisicamente, até diminuiu o prejuízo. Aos 18 minutos, o atacante Nael recebeu pela esquerda, saiu da marcação de Ruan Pablo e bateu cruzado, com precisão, no ângulo de João Paulo, marcando um golaço.

O time do interior, porém, não aproveitou o momento de superioridade e o Bahia conseguiu retomar o controle das ações. Nos acréscimos, ainda chegou ao quarto gol, com o zagueiro Fredi, de cabeça, após escanteio cobrado pelo meia Rodrigo Nestor, na esquerda.

Timão larga com vitória

O atual campeão paulista e da Copa do Brasil estreou em 2026 fazendo a festa da Fiel Torcida na Neo Química Arena, em São Paulo. Neste domingo, o Corinthians venceu a Ponte Preta, que conquistou a Série C do Campeonato Brasileiro, por 3 a 0.

O Timão foi a campo com um time misto, já que está sem parte dos titulares para o início da temporada. A Macaca, impossibilitada de registrar atletas por conta de uma punição e com salários atrasados, teve um banco de reservados formado apenas por jogadores da base.

Os gols saíram no segundo tempo. Aos oito minutos, o atacante Vitinho cobrou escanteio e o zagueiro Gustavo Henrique, de cabeça, abriu o placar. Aos 17, o lateral Matheuzinho ficou com a sobra de um chute travado do atacante Gui Negão e finalizu. A bola desviou no volante André e foi para as redes. Nos acréscimos, o zagueiro André Ramalho ainda marcou um golaço de fora da área, dando números finais à partida.

Chape tropeça outra vez

O ano do retorno da Chapecoense à Série A do Brasileirão ainda não empolgou. O Verdão do Oeste segue sem triunfar no Campeonato Catarinense após duas rodadas. Neste domingo, a equipe perdeu do Camboriú por 2 a 0 no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis - o Estádio Emília Rodrigues, em Imbituba (SC), onde o Tricolor manda seus jogos, não atendeu às exigências da Federação Catarinense de Futebol (FCF).

O Camboriú saiu na frente aos três minutos, em saída errada do goleiro Rafael Santos, que Nilton aproveitou. Seis minutos depois, Wermeson tomou a bola pela esquerda, na intermediária, invadiu a área e rolou para o também meia Mansur concluir para as redes.

O Tricolor, que tinha estreado com um 2 a 2 fora de casa diante do Santa Catarina, por 2 a 2, no Estádio Alfredo Krieck, em Rio do Sul (SC), soma quatro pontos. A Chape, que estreou empatando por 1 a 1 com o Brusque na Arena Condá, em Chapecó (SC), permanece com um ponto.

Em outro jogo deste domingo, Concórdia e Santa Catarina não saíram do zero no Estádio Domingos Lima, em Concórdia (SC). O time da casa chegou a quatro pontos e o visitante foi a dois. No sábado (10), a segunda rodada foi aberta com novo triunfo do Figueirense, que venceu o Marcílio Dias por 1 a 0 no Orlando Scarpelli e chegou a seis pontos - o Marinheiro permanece com três.

O Barra, campeão da Série D do Brasileirão em 2025, também ganhou por 1 a 0. A vítima foi o Joinville, na Arena Barra FC, em Itajaí (SC). O Pescador, como é conhecido o clube vencedor, somou os primeiros três pontos no Catarinense. O JEC, que acumulou a segunda derrota no Estadual, anunciou a demissão do técnico Leandro Sena.

