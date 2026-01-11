RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo estreou no Campeonato Carioca neste domingo (11) com uma equipe formada por jovens da base e ficou no empate por 1 a 1 com a Portuguesa-RJ, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, na noite de hoje.

Rhuan abriu o placar para a Lusa, já no segundo tempo, e Iago arrancou o empate para o Rubro-Negro aos 51 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Rubro-Negro, que está no Grupo A, e Lusa, no Grupo B, somaram um ponto, o primeiro de cada time no torneio. O Carioca é composto por dois grupos, com seis clubes em casa. Os times vão enfrentar os seis adversários do outro grupo, em turno único.

O jogo de hoje foi válido pela quinta rodada, adiantado devido ao calendário do time da Gávea, que vai disputar a Supercopa do Brasil.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, contra o Bangu, em Moça Bonita. A Portuguesa-RJ, na quinta-feira, enfrenta o Botafogo, no Luso Brasileiro.

Reapresentação do elenco profissional

O elenco do Flamengo vai se reapresentar amanhã, no CT Ninho do Urubu, para começar a pré-temporada. O Rubro-Negro esteve em ação até o dia 17 de dezembro, quando perdeu, nos pênaltis, a final do Intercontinental para o PSG, da França. Segundo o regulamento do Estadual, os clubes, a partir da quarta rodada, têm de usar peças do elenco principal.

Assim não, Wallace Yan

O primeiro tempo não apresentou um jogo dos mais animados. O Flamengo teve mais a bola, construiu algumas boas tramas e teve duas grandes oportunidades, ambas com Wallace Yan. A primeira, bateu para fora na saída do goleiro Douglas Borges. Na segunda -a mais clara-, recebeu cruzamento da direita e surgiu sozinho na cara do gol, mas escorou por cima.

Equívocos nas tentativas de transições e decisões erradas no último terço do campo dificultaram o Rubro-Negro. A Portuguesa-RJ, mesmo que de forma um pouco mais tímida, buscou espaços e teve uma chance com Bruno Mota, que passou perto.

Irrigação atrasa volta

O segundo tempo começou com atraso porque a irrigação do Raulino de Oliveira ficou ligada mais tempo do que deveria. Enquanto os jogadores aqueciam em campo, a administração do estádio buscava solucionar o problema. Foram quase 22 minutos de paralisação.

Lusa abre o placar

O Flamengo voltou sem a mesma concentração que mostrou na etapa inicial, e a Portuguesa-RJ mudou a postura. A equipe adiantou a marcação, passou a forçar erros do time rubro-negro e ter presença maior no campo de ataque.

Em uma transição rápida, a Lusa abriu o placar com Rhuan, que apareceu nas costas da defesa e bateu de primeira após cruzamento de Guilherme Silva. O lance foi analisado no VAR para um possível impedimento, mas a bola desviou na zaga e a arbitragem validou.

O gol parece ter acordado o Flamengo, que melhorou em campo e passou a ter mais volume. Alan Santos, que entrou no segundo tempo, se apresentou como boa opção e quase marcou logo após a Portuguesa-RJ ter balançado a rede.

Apesar de meio volume e algumas "escapadas" interessantes, o time da Gávea apontava para uma dificuldade em achar espaços para finalizações mais perigosas. A Lusa, por outro lado, conseguia, aos poucos, cadenciar o confronto para sair no contra-ataque.

Empate no fim

Iago empatou aos 51 minutos do segundo tempo. Ele aproveitou cruzamento de Wallace e, de cabeça, balançou a rede no apagar das luzes.

Gols e lances importantes

Para fora! Aos 12 minutos do 1º tempo, Wallace Yan recebeu dentro da área e bateu na saída do goleiro Douglas Borges, mas mandou para fora.

Perdeu. Aos 23 minutos do 1º tempo, Daniel Sales cruzou e Wallace Yan chegou se marcação, de frente para o gol, mas mandou por cima.

Quase. Aos 36 minutos do 1º tempo, Bruno Mota recebeu cruzamento no centro da área e desviou de cabeça com muito perigo, perto da trave esquerda de Léo Nannetti.

0 x 1. Aos 12 minutos do 2º tempo, Rhuan aproveitou cruzamento e, nas costas da defesa, bateu de primeira para abrir o placar para a Portuguesa-RJ.

Passou perto. Aos 20 minutos do 2º tempo, Joshua fez jogada pela esquerda e cruzou, e a zaga afastou. Na sobra, Alan Santos dominou, girou e bateu. A bola passou perto da trave esquerda.

Quase. Aos 39 minutos do 2º tempo, Wallace Yan desviou, na área, cobrança de escanteio e a bola passou perto da trave esquerda de Douglas Borges.

1 x 1. Aos 51 minutos do 2º tempo, Wallace levantou para a área e Iago, de cabeça, empatou.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 1 PORTUGUESA-RJ

Competição: Campeonato Carioca (5ª rodada)

Data e hora: 11 de janeiro de 2026, às 18h (de Brasília)

Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Pierry Dias dos Santos

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Júlio César Souza Gaudêncio

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartões amarelos: Daniel Sales, Iago (FLA); João Paulo, Leonardo Muchacho, Lucas Costa, Bruno Mota (POR)

Gols: Rhuan, da Portuguesa-RJ, aos 12'/2ºT; Iago, do Flamengo, aos 51'/2ºT

Flamengo: Léo Nannetti, Daniel Sales, Iago, João Victor e Johnny; Lucas Vieira (Kaio Nóbrega), Douglas Telles (Alan Santos) e Guilherme; Pablo (João Camargo), Joshua (David) e Wallace Yan. Técnico: Bruno Pivetti.

Portuguesa-RJ: Douglas Borges; Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha (Leonardo Cruz), João Paulo (Albert), Bruno Mota (Romarinho) e Guilherme Silveira (Uélber); Rhuan e Léo Muchacho (Anderson Rosa). Técnico: Alex Nascif.